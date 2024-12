Syrie : al-Sissi appelle à la reconstruction par le peuple

Abdel-Fattah El-Sissi, le président égyptien, a récemment commenté l'avenir de la Syrie dans un contexte marqué par l'effondrement du régime de Bachar al-Assad.

Cette déclaration survient après que la Syrie a connu une transition tumultueuse, avec la chute d'un régime de 50 ans, et alors que la situation sur le terrain demeure instable et incertaine.

El-Sissi a souligné la forte position géopolitique de la Syrie, mais a ajouté que cette position est désormais "contrôlée par des déterminants extérieurs". La guerre civile qui ravage le pays depuis plus d'une décennie a laissé la Syrie dans un état de ruines, aussi bien au niveau matériel qu'institutionnel. "Les décideurs sont les habitants du pays, et c'est eux qui le démoliront ou le construiront", a déclaré El-Sissi, insistant sur l'importance d'un règlement interne pour sortir de cette crise. Pour lui, l'avenir de la Syrie ne pourra se concrétiser que par la volonté et l'action de son propre peuple, et non par des "miracles".

La déclaration de l'homme d'État égyptien intervient dans un contexte géopolitique complexe. Si la chute d'Assad représente la fin d'une époque, elle ouvre la porte à de nouveaux défis. Les frappes israéliennes récentes sur des sites militaires en Syrie, notamment à Tartous, ont rappelé que la Syrie demeure un terrain de tensions internationales. De plus, le retrait militaire américain et les alertes de sécurité pour les citoyens étrangers montrent bien que le pays reste un foyer d'instabilité et de violence.

L’Égypte, par l’intermédiaire d’El-Sissi, s’est récemment exprimée sur son rôle potentiel dans les négociations régionales, notamment en ce qui concerne la reconstruction de la Syrie.

Le président égyptien a aussi réaffirmé la nécessité de préserver la souveraineté syrienne face à des influences extérieures, tout en reconnaissant que seul un véritable dialogue interne pourra déterminer l’avenir du pays.