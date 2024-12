La révolution robotique en Afrique

En 2024, la robotique a encore fait de nouveaux pas vers l'avant. Jadis, gadgets de films de science-fiction, les robots intègrent désormais la vie quotidienne des humains.

Ces machines aux aspects humains se substituent à l'homme dans bien des domaines.

De la santé à l'industrie hôtelière en passant par la logistique ou encore le service client, la révolution robotique est en pleine expansion.

Les robots accomplissent des tâches comme la livraison de repas, l’assistance chirurgicale, le soutien aux clients, et bien plus encore. La chirurgie assistée par robot est déjà une réalité dans de nombreux hôpitaux, et les robots de service sont utilisés dans les restaurants et dans les hôtels pour améliorer l’expérience client.

À Nairobi, un quartier chic a vu naître une expérience culinaire inédite qui attire les foules.

Le Robot Café, premier du genre en Afrique de l'Est, emploie trois robots aux côtés des serveurs humains.

John Kariuki est le gérant du café, et il rassure.

« Nous pensons que les clients méritent d’avoir accès à la technologie disponible dans les pays développés afin qu’ils puissent également découvrir certaines choses qui ne sont pas encore disponibles dans le pays. Nous avons donc intégré les robots principalement pour le divertissement, car c’est ce que recherchent nos clients cibles », a expliqué John Kariuki, le manager du Robot Cafe.

Si l’utilisation de robots serveurs n’est pas nouvelle, leur adoption dans un pays comme le Kenya témoigne d’une avancée technologique qui se démocratise.