Kenya : Jacktone Odhiambo condamné pour le meurtre d'un militant LGBT

Un tribunal kenyan a déclaré le colocataire d'un militant LBGTQ coupable de meurtre dans l'affaire du militant, dont le corps a été découvert caché dans une boîte métallique il y a deux ans.

Un juge de la Haute Cour d'Eldoret, dans l'ouest du pays, a déclaré mercredi que l'accusation avait démontré que Jacktone Odhiambo avait étouffé Edwin Chiloba et caché son corps dans une boîte métallique jetée sur une route avec l'aide de son frère et de son cousin.

Jacktone Odhiambo a nié avoir tué son colocataire bien que des échantillons d'ADN aient été trouvés sur le corps de la victime et que des témoins aient affirmé les avoir entendus se disputer violemment et l'avoir vu déplacer la boîte métallique.

Les preuves ADN indiquent que les deux hommes avaient une relation physique intime, mais le tribunal n'a pas donné de réponse quant au mobile du meurtre.

La mort d'Edwin Chiloba en janvier 2023 a suscité l'intérêt du monde entier à l'époque en raison de l'attitude à l'égard des droits des homosexuels au Kenya, où les relations sexuelles entre hommes sont illégales et où les personnes LGBTQ ont dénoncé des discriminations et des agressions. Toutefois, la police a exclu la possibilité que le meurtre constitue un crime de haine et a arrêté Jacktone Odhiambo, qui partageait une maison avec Edwin Chiloba à Eldoret.

La police a décrit la découverte du corps en décomposition d'un homme vêtu de vêtements féminins dans une boîte métallique, après qu'un mototaxi a vu des personnes dans une voiture jeter la boîte.

Edwin Chiloba étudiait le stylisme à l'université d'Eldoret et était largement connu dans la communauté LGBTQ du pays pour son sens de la mode, son militantisme et son opposition à la discrimination.

Le Kenya est une société largement conservatrice et le président a déclaré par le passé que les droits des homosexuels n'étaient pas un problème dans ce pays d'Afrique de l'Est.