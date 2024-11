Italie : la paix au Moyen-Orient au cœur des Dialogues Méditerranéens

La 10ème édition des Dialogues Méditerranéens s’est ouverte lundi à Rome, en Italie. C’est une conférence annuelle axée sur la géopolitique méditerranéenne. Cette année, elle est notamment dominée par les tensions au Moyen-Orient.

Alors que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et au Liban se poursuivent. A la tribune des dialogues des MED, le chef de la diplomatie égyptienne a appelé à la désescalade. Affirmant qu’il n’y a pas d’issue militaire au conflit.

''La suprématie militaire n'apportera pas la paix et la stabilité à Israël et à notre voisinage. Seule la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien, du peuple libanais et des peuples de notre région, par la coexistence et le respect du droit international et du droit humanitaire international, est la seule façon d'apporter une paix et une stabilité durables à Israël et à la région.'', a déclaré Badr Abdelatty, ministre égyptien des affaires étrangères.

Son homologue libanais est allé dans le même sens. Abdallah Bou Habib, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et au déploiement de troupes libanaises supplémentaires au sud du fleuve Litani. Alors que son pays est la cible des opérations militaires de Tsahal.