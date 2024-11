Namibie : Netumbo Nandi-Ndaitwah favorite à l'élection présidentielle

Si elle remporte l'élection présidentielle mercredi, Netumbo Nandi-Ndaitwah, la vice-présidente de la Namibie, pourrait devenir la première femme présidente du pays.

Au moins 1,4 million de personnes, soit environ la moitié de la population, se sont inscrites sur les listes électorales. Quinze partis politiques sont en lice pour la présidence et les sièges à l'Assemblée nationale.

Les résultats du scrutin anticipé spécial organisé pour les missions étrangères, les marins et les services de sécurité de Namibie, annoncés par la Commission électorale de Namibie ce mois-ci, indiquent que Nandi-Ndaitwah et son parti, la South West Africa People's Organization (SWAPO), sont en tête.

La SWAPO gouverne ce pays du sud-ouest de l'Afrique depuis son indépendance du gouvernement minoritaire de l'apartheid sud-africain en 1990.

Mais en 2019, le parti a perdu sa majorité des deux tiers à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis 1994. Sa triste performance électorale a été largement attribuée à des allégations de corruption et de blanchiment d'argent dans l'industrie de la pêche namibienne. Deux ministres ont été arrêtés et des hommes d'affaires liés à ces ministres ont également été emprisonnés.

L'analyste politique Henning Melber, professeur à l'université de Pretoria et à l'université de l'État libre, estime que la SWAPO et Nandi-Ndaitwah doivent prendre les résultats des élections de 2019 comme un avertissement, même si elles semblent favorites pour remporter les élections.

Selon M. Melber, le parti doit attirer le soutien d'électeurs plus jeunes qui ne se sentent pas liés à l'histoire des luttes de libération du parti, un défi que partagent également d'autres anciens mouvements de libération d'Afrique, tels que le Congrès national africain d'Afrique du Sud.

"Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de revenir à une telle domination. Le processus d'érosion de la légitimité de l'ancien mouvement de libération a trop progressé", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les "born-frees", terme désignant les enfants nés après la libération de leur pays, ne voteraient pas en fonction de leurs émotions, comme le faisaient les générations précédentes, mais en fonction des résultats obtenus et de la gouvernance.

Mme Nandi-Ndaitwah, âgée de 72 ans, a promis de créer davantage d'emplois et de s'attaquer au taux de chômage de 20% chez les jeunes et les diplômés. Elle s'est engagée à dépenser environ 85 milliards de dollars namibiens (4,7 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années pour créer plus de 500 000 emplois, un objectif que ses détracteurs qualifient d'irréaliste.

Les questions relatives aux droits des femmes, notamment en matière de procréation, d'égalité salariale et de soins de santé, sont également susceptibles d'occuper une place importante dans l'esprit des électeurs.

Si elle devient présidente, Mme Nandi-Ndaitwah suivra les traces d'Ellen Johnson Sirleaf, du Liberia, qui est entrée dans l'histoire en devenant la première femme élue présidente du continent en 2005, ainsi que de Joyce Banda, du Malawi, et de Samba Panza, de la République centrafricaine.

Erika Thomas, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Namibie, a déclaré que si Mme Nandi-Ndaitwah était élue présidente de la Namibie, elle devrait s'efforcer d'être indépendante, transparente et responsable.

"Elle doit également s'efforcer de mettre en place des politiques et des cadres législatifs favorisant la participation des femmes et d'intégrer davantage de femmes dans les structures politiques", a-t-il ajouté.

La SWAPO devra faire face à la concurrence des Patriotes indépendants pour le changement, dirigés par l'ancien dentiste Panduleni Itula, et du parti Affirmative Repositioning du professeur d'université Job Amupanda.

Les partis politiques en lice pour les élections ont terminé leur campagne par des rassemblements finaux ce week-end.

Les élections qui ont eu lieu cette année en Afrique australe ont entraîné des changements radicaux dans le paysage politique de la région : en Afrique du Sud, l'ANC a perdu la majorité parlementaire qu'il détenait depuis 30 ans, et au Botswana, le parti démocratique a été détrôné après 58 ans de pouvoir.

À l'île Maurice, considérée comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, l'opposition a remporté haut la main les récentes élections.

Au Mozambique, les résultats contestés des élections, qui ont vu le Frelimo, le parti au pouvoir, déclaré vainqueur, ont donné lieu à des manifestations qui ont fait au moins 30 morts.