Mali : le Premier ministre Choguel Maïga a été limogé par Assimi Goïta

Après trois ans et cinq mois , Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien, a été démis de ses fonctions mercredi par les autorités de la transition.

Ce limogeage intervient après des critiques publiques formulées samedi contre le pouvoir.

Le chef du gouvernement avait dénoncé son exclusion des prises de décision et évoqué le spectre de la confusion et de l’amalgame qui, selon lui, entoure la période actuelle de transition. Ces déclarations, rares dans le contexte politique malien, semblent avoir précipité sa destitution. Ce mercredi, le conseil des ministres a été annulé et le gouvernement limogé dans la foulée. L'annonce a été lue à la télévision nationale ORTM par le secrétaire général de la présidence Alfousseyni Diawara.

Choguel Kokalla Maïga, nommé Premier ministre par les militaires en 2021 après le second coup d'État , se sentait isolé, avec une marge de manœuvre restreinte face à la domination des militaires. Il est le deuxième Premier ministre de la transition après Moctar Ouane.