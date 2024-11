Le Nigeria et l’Inde renforcent leur coopération stratégique

En visite officielle à Abuja, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré le président nigérian Bola Tinubu, dimanche 19 novembre. Lors de cette première visite de Modi au Nigeria, les deux dirigeants ont annoncé un partenariat renforcé couvrant la défense, l’énergie, la sécurité maritime, la technologie et le commerce.

Cette coopération s’accompagne d’un engagement commun dans la lutte contre le terrorisme et le partage d’informations, notamment dans le golfe de Guinée, l’une des zones les plus touchées par la piraterie. Narendra Modi a également été décoré du titre de Grand Commandeur de l’Ordre du Niger, la deuxième plus haute distinction nationale du pays.

L’Inde reste le principal partenaire commercial du Nigeria en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 14,9 milliards de dollars en 2022. Avec 60 000 ressortissants indiens et 200 entreprises présentes au Nigeria, ce partenariat revêt une importance stratégique pour les deux nations.