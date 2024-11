Maroc : 7ᵉ édition du Salon de l'Aéronautique

La 7ᵉ édition du Salon de l'Aéronautique de Marrakech démarre en trombe avec des spectacles aériens époustouflants qui ont émerveillé ses visiteurs.

Les Forces Armées Royales du Maroc font preuve d'une précision et d'une coordination remarquables en réalisant des boucles, des croisements audacieux et des figures en cœur dans le ciel bleu.

Au sol, une vaste gamme d’aéronefs civils et militaires est exposée en plein air, permettant aux visiteurs de découvrir les derniers modèles et innovations de l'industrie aéronautique.

Le secteur aérospatial représente un pilier économique majeur au Maroc.

"Le secteur emploie plus de 24 000 professionnels, et nos exportations dépassent les 2,3 milliards de dollars par an. Notre objectif est de doubler ce chiffre dans les prochaines années," précise Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce.

Selon Mezzour, plus de 42 % des pièces détachées d’un avion sont produites au Maroc.

Avec plus de 200 exposants, le salon attire des milliers de visiteurs.

"Le marché africain est en pleine émergence. Ces dernières années, nous avons observé un intérêt particulier de la part des grands investisseurs et clients du secteur aéronautique, qui commencent à s’installer au Maroc. Nous faisons également partie de ces investisseurs : nous sommes présents au Maroc depuis 1995. Récemment, nous essayons vraiment de couvrir le marché africain, car nous constatons un besoin croissant. Et l’Afrique, c’est l’avenir, le monde le sait," explique Badr Slaoui, directeur commercial de la société française Crouzet.

À l’intérieur du salon, des entreprises présentent leurs dernières technologies et systèmes aéronautiques pour améliorer les opérations aériennes.

Parmi ces technologies, certaines augmentent la sécurité et réduisent les coûts d’exploitation, visant une efficacité accrue.

Les systèmes de vol autonomes et les technologies de capteurs modernes pour drones sont également mis en avant.

Les solutions environnementales occupent une place centrale lors de cette édition du salon.

"Notre démarche de développement durable comporte deux volets. Le premier est d’aider nos clients, les fabricants d’aéronefs, à réussir leur électrification. Nous développons des composants électriques et électroniques pour réduire la consommation de carburant, voire l’éliminer. Le second concerne nos propres usines : en isolant nos bâtiments et en réduisant nos déchets, nous rendons notre production plus durable," explique Pierre Bettini, directeur du marché mondial de l'aérospatial chez Crouzet.

Le Salon de l'Aéronautique de Marrakech a lieu tous les deux ans depuis 2008.

Cette année, l’événement a ouvert ses portes le 30 octobre et se tiendra jusqu’au 2 novembre 2024.