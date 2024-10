L'Afrique aux premières loges des affres du changement climatique

L’Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s’annonces rudes alors que les catastrophes vont se multiplier.

Ces dernières années, l’Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique. S’il n’est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions, est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique.

La saison des pluies de juillet à septembre 2024 a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel, entraînant des inondations catastrophiques au Soudan en août dernier. Une situation qui a aggravé la crise humanitaire déjà complexe que subissait le pays, mettant à rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide et des organismes gouvernementaux.

D’autres pays comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont aussi été touché par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des millions d'autres ont été déplacées.

Une solution de toute urgence

Selon une étude du World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier dans les prochaines années. Une situation compliquée provoquée par les actions néfastes de l’homme sur la planète, qui se sont accumulées sur plusieurs années d’après le réseau de scientifique international.

Si aucune mesure concrète n’est prise, jusqu’à 118 millions de personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d’ici à 2030.