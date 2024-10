Cameroun : la crise séparatiste affecte l'éducation de milliers d'enfants

Le rêve de Jane Ndamei de devenir médecin a failli lui coûter la vie il y a cinq ans. Cette étudiante de 20 ans, originaire de la région agitée du sud-ouest du Cameroun, passait son examen de 12e année lorsqu'elle a soudain entendu des coups de feu. Peu après, des hommes armés se sont précipités dans l'école, obligeant Ndamei et ses camarades à fuir la salle d'examen.

"C'était le bruit de la mort et j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas. J'ai prié silencieusement pour un miracle", se souvient-elle.

Jane Ndamei, âgée de 15 ans à l'époque, faisait partie des 2,8 millions d'enfants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale dont l'éducation a été interrompue par des conflits violents au cours des dernières années, selon les Nations unies. En juin, plus de 14 000 écoles étaient fermées en raison de la violence et de l'insécurité dans 24 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.

En 2024, la crise séparatiste dans l'ouest du Cameroun et les incursions du groupe extrémiste Boko Haram dans le nord laisseront 1,4 million d'enfants en âge d'être scolarisés dans un besoin urgent d'assistance éducative, selon un rapport du groupe d'aide du Conseil norvégien pour les réfugiés.

L'ONU a déclaré qu'en 2019, l'année où l'école de Jane Ndamei a été attaquée, 855 000 enfants n'étaient pas scolarisés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, où des groupes séparatistes armés ont ciblé des écoles.

Le pays est en proie à des combats depuis que des séparatistes anglophones ont lancé une rébellion en 2017, dans le but déclaré de se détacher de la région dominée par la majorité francophone et de créer un État anglophone indépendant.

Le gouvernement a accusé les séparatistes de commettre des atrocités contre les civils anglophones. Le conflit a tué plus de 6 000 personnes et en a déplacé plus de 760 000 autres, selon l'International Crisis Group.

Depuis le début du conflit, les combattants séparatistes ont lancé et appliqué un boycott scolaire afin de faire pression sur le gouvernement pour obtenir une reconnaissance politique.

Les combattants séparatistes, opposés au système éducatif francophone organisé par le gouvernement central, ont tué et enlevé des élèves et des enseignants, brûlé et pillé des bâtiments scolaires, et intimidé les familles pour qu'elles gardent leurs enfants hors de l'école, selon un rapport de Human Rights Watch.

"Le ciblage délibéré des écoles et le déni systémique de l'éducation en raison du conflit n'est rien de moins qu'une catastrophe", a déclaré Hassane Hamadou, directeur régional du NRC pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. "Chaque jour où un enfant n'est pas scolarisé est un jour volé à son avenir et à celui de sa communauté", a ajouté M. Hamadou.

Jane Ndamei a dû déménager dans la région francophone de l'ouest du pays et rester avec des membres de sa famille élargie afin de poursuivre ses études. Elle est aujourd'hui inscrite à un programme universitaire d'infirmière.

"J'ai eu le privilège de rester avec des membres de ma famille dans des régions qui n'ont pas été touchées par la crise, mais beaucoup de mes camarades de classe n'ont pas eu cette chance", a déclaré Mme Ndamei à l'Associated Press.

Selon elle, nombre d'entre elles sont devenues de jeunes mères. "Vous voyez des enfants de 11 ou 12 ans assis à la maison, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils sont enceintes, leur avenir est brisé", a déclaré Mme Ndamei. « Les parents sont frustrés, les enfants sont frustrés.

Nelson Tabuwe, de la ville de Batibo, dans le nord-ouest du pays, a déclaré que ses trois enfants - âgés de 10, 12 et 15 ans - n'allaient plus à l'école depuis près de sept ans en raison du conflit séparatiste.

"Mon dernier enfant, Jude Ngam, aspirait à devenir ingénieur en mécanique. Sa sœur aînée, Janet, a toujours voulu être médecin, et ma fille aînée, Claire, m'a toujours dit qu'elle voulait être enseignante", a déclaré M. Tabuwe à l'Associated Press.

Cet homme de 61 ans et sa famille ont fui le conflit séparatiste qui sévissait dans leur ville natale et ont trouvé refuge dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. L'adaptation a été difficile : toute la famille vit à l'étroit dans une seule pièce avec très peu d'argent et Tabuwe n'a pas réussi à trouver un emploi stable dans la capitale. "Nous sommes arrivés ici sans rien", a déclaré Tabuwe.

Depuis qu'il a été déplacé par les violences, il est devenu de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Les trois enfants de Tabuwe, qui ne sont toujours pas scolarisés, doivent aider leurs parents à gagner de l'argent.