Soudan : la crise de l'eau et la prolifération des maladies hydriques

Les habitants de la région de la capitale soudanaise sont confrontés à une crise de l'eau qui s'aggrave, ainsi qu'à des pénuries alimentaires, tandis que des épidémies de maladies infectieuses telles que le choléra et la dengue se propagent rapidement dans certaines zones.

Depuis le début du conflit armé, les principales infrastructures hydrauliques de la région métropolitaine de la capitale Khartoum, notamment une station de traitement des eaux du Nil et plusieurs stations d'approvisionnement urbaines, ont été gravement endommagées. En raison d'une pénurie de personnel et de pièces de rechange, les réseaux d'eau de plusieurs districts ont été interrompus pendant des mois, privant des dizaines de milliers de foyers d'eau.

Les habitants doivent désormais aller chercher de l'eau dans le Nil à l'aide de charrettes ou acheter de l'eau non traitée, qui est devenue rare.

« Nous sommes privés d'eau depuis 17 jours. La situation est insupportable. Nous devons maintenant acheter de l'eau, mais les prix montent en flèche. Deux barils coûtent 1 000 livres soudanaises (environ 1,66 dollar américain) », a déclaré Ahmed Musa, un habitant de la région.

Pour remettre les choses dans leur contexte, le revenu annuel moyen d'un Soudanais est de 2 379 dollars américains, soit environ 6,5 dollars par jour, selon les statistiques de l'ONU.

À l'approche de l'hiver, l'aggravation de la crise sanitaire et le manque de produits de première nécessité menacent d'aggraver encore la situation humanitaire au Soudan.

Le ministère soudanais de la santé a déclaré samedi qu'une campagne de vaccination de plus de 1,4 million de personnes contre le choléra avait débuté dans l'est et le nord du pays.

La campagne vise à vacciner plus de 1,4 million de personnes âgées d'un an et plus et se poursuivra jusqu'à jeudi.

Le ministère a déclaré le 5 octobre qu'au cours des deux derniers mois, il avait reçu plus de 1,8 million de doses de vaccin contre le choléra fournies par l'organisation internationale GAVI, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Le Soudan est ravagé par un conflit meurtrier entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, qui a débuté à la mi-avril 2023. Depuis le début du conflit, des maladies épidémiques telles que le choléra, le paludisme, la rougeole et la dengue se sont propagées, entraînant des centaines de décès.

Le ministère soudanais de la santé a signalé jusqu'à présent 25 037 cas de choléra et 702 décès liés à cette maladie.

Vendredi, l'UNICEF a averti sur le réseau social X que 3,1 millions de personnes, dont 500 000 enfants de moins de cinq ans, sont menacées par le choléra au Soudan.