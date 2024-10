Les BRICS, un contre-poids à l'ordre mondial?

Les BRICS servent de plate-forme pour faire entendre la voix d'un plus grand nombre de pays, tandis que leur récente expansion aide à contrer l'ordre mondial souvent dominé par l'Occident en rassemblant davantage d'acteurs internationaux du Sud, ont déclaré mercredi des experts lors d'un forum organisé à Beijing par liaison vidéo.

Le Forum des groupes de réflexion du Sud, organisé conjointement par le Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et le China Media Group (CMG), a invité des représentants de 40 groupes de réflexion des pays du Sud à discuter de l'avenir du développement mondial à une époque de grands changements et de turbulences.

Le forum s'est tenu juste avant le sommet annuel des BRICS, qui doit avoir lieu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre. Il réunira les dirigeants de l'organisation des BRICS, qui comprenait initialement les six économies de marché émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avant de s'élargir plus tôt cette année à cinq nouveaux membres : l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis (EAU), l'Iran et l'Éthiopie.

Le prochain sommet sera le premier à se tenir depuis l'élargissement du groupe, et nombreux sont ceux qui pensent que la croissance de l'organisation permettra à un plus grand nombre de pays de faire entendre leur voix sur la scène internationale.

« Toute expansion signifie que les voix de ceux qui n'ont pas été entendus, de ceux qui ont été laissés de côté dans le processus d'intégration, seront plus nombreuses », a déclaré Aravind Yelery, professeur à l'université Nehru, en Inde.

Le Sud, qui représente environ 40 % du PIB mondial et 85 % de la population mondiale, joue un rôle de plus en plus important dans les affaires mondiales, et nombreux sont ceux qui voient dans l'expansion des BRICS l'occasion de mieux équilibrer l'ordre international dominé par l'Occident.

« L'une des principales choses que les BRICS, et en particulier les BRICS Plus, apportent est la possibilité de contrer ce qui a été une très forte domination occidentale dans l'ordre mondial. Pour des pays comme l'Arabie saoudite, cela fait une énorme différence d'avoir des partenaires commerciaux qui viennent également de l'Est », a déclaré Riz Khan, journaliste à Al-Arabiya.

L'inclusion des Émirats arabes unis, quant à elle, donne à ce pays du Golfe la possibilité d'établir des relations plus globales, selon un chercheur du pays.

« Je dirais que le plus grand intérêt pour les Émirats arabes unis de rejoindre les BRICS est peut-être de fournir plus de connexions et plus de points de rencontre dans le monde entier. Le moment est donc bien choisi pour que les Émirats arabes unis renforcent les BRICS et les rendent peut-être plus matures, grâce à la présence d'un acteur international, je dirais même mondial », a déclaré Najla Al Zarouni, chercheuse principale au UAE Trends Research and Advisory Center (Centre de recherche et de conseil sur les tendances des Émirats arabes unis).