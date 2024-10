Israël-Hezbollah : Tsahal entre au Liban, l'Iran riposte par des missiles

L’incursion terrestre de l’armée israélienne dans le sud du Liban marque une nouvelle étape dans le conflit au Moyen-Orient.

De nombreuses explosions et une fumée visible à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise a été frappée par des missiles de l’armée israélienne qui déclare visé des emplacements du Hezbollah.

Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l’attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancées sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région.

S’exprimant sur la situation, le premier ministre israélien a déclaré que l’Iran avait commis une grave erreur avec cette attaque, promettant une riposte imminente.

De son côté, le général Mohammad Baqeri, chef d'état-major des forces armées iraniennes a déclaré que "les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ses infrastructures”.

Ces dernières semaines, Israël a multiplié les attaques contre des dirigeants du Hezbollah au Liban. Les frappes israéliennes ont tué plus de 1 000 personnes, selon le ministère de la santé. Des centaines de milliers de personnes ont fui leur domicile.