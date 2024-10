Afrique du Sud : Jo'burg veut rebaptiser une rue du nom d'une Palestinienne

Les autorités de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, ont proposé de rebaptiser une grande rue du nom d'une Palestinienne impliquée dans un détournement d'avion il y a plus de 50 ans, ce qui a suscité les critiques de plusieurs partis politiques et de la communauté juive de la ville.

Le conseil municipal envisage de donner à la rue du quartier financier de Sandton le nom de Leila Khaled, militante palestinienne membre du Front populaire de libération de la Palestine.

Khaled, aujourd'hui âgée de 80 ans, est devenue tristement célèbre en 1969 lorsqu'elle a fait partie d'un groupe qui a détourné un vol de la Trans World Airlines entre Rome et Tel Aviv, en Israël. Elle est devenue la première femme à détourner un avion.

L'année suivante, elle a également été l'une des deux personnes qui ont tenté de détourner un vol d'Israeli Airlines d'Amsterdam à New York, ce qui a valu à l'autre pirate de l'air d'être mortellement abattu par les marshals de l'air.

Guerre à Gaza

Israël considère Khaled comme une terroriste, mais elle est largement considérée comme une héroïne et une combattante de la liberté par les Palestiniens et par certains Sud-Africains qui soutiennent la cause palestinienne. Le FPLP fait partie de l'Organisation de libération de la Palestine, le représentant internationalement reconnu du peuple palestinien. Alors que la principale faction de l'OLP, le Fatah, reconnaît le droit d'Israël à exister, le FPLP ne le reconnaît pas, et Israël, les États-Unis et d'autres alliés occidentaux d'Israël le considèrent comme un groupe terroriste.

L'Afrique du Sud a toujours entretenu des liens étroits avec les Palestiniens et a accusé Israël d'avoir commis un génocide lors de la guerre à Gaza, dans une affaire très sensible qui est actuellement examinée par la plus haute juridiction des Nations unies. L'Afrique du Sud et Israël se sont violemment critiqués l'un l'autre dans cette affaire.

Leila Khaled s'est déjà rendu en Afrique du Sud.

Leila Khaled, membre éminent du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), à Ankara, en Turquie, le 11 février 2018 Burhan Ozbilici/EMRETAZEGUL

Controverse

La controverse sur le changement de nom de la rue remonte à 2018, lorsqu'il a été proposé pour la première fois et aurait déclenché une bagarre entre les fonctionnaires de la ville de Johannesburg, selon la couverture médiatique locale de l'époque. Il a été initialement proposé par Al Jama-ah, un parti minoritaire pro-palestinien au sein du conseil municipal de Johannesburg, et soutenu par le Congrès national africain (ANC), le plus grand parti politique d'Afrique du Sud.

Le changement de nom est à nouveau envisagé et les citoyens ont jusqu'à la mi-octobre pour faire part de leurs objections.

La Fédération sioniste sud-africaine (SAZF) a déclaré que le changement proposé était en partie motivé par le fait que le consulat des États-Unis à Johannesburg est situé dans la même rue, qui s'appelle actuellement Sandton Drive. Rolene Marks, porte-parole de la SAZF, a déclaré que rebaptiser la rue "du nom d'un terroriste raté ayant des liens avec une organisation terroriste mondialement reconnue" sèmerait la division en Afrique du Sud.

M. Marks a également qualifié la proposition d'"affront aux Sud-Africains épris de paix" et de "provocation délibérée" à l'égard de la communauté juive de Johannesburg.

Sandton Drive est une route principale du district de Sandton, qui est considéré comme le kilomètre carré le plus riche d'Afrique. Elle a également été le théâtre de plusieurs manifestations pro-palestiniennes ces derniers mois devant le consulat des États-Unis.

Références coloniales

Fana Mkhonza, membre du conseil municipal de l'African Christian Democratic Party, un parti politique sud-africain opposé à la proposition, a déclaré que Leila Khaled ne remplissait pas les conditions requises pour que la rue soit rebaptisée à son nom, conformément à la politique de la ville. L'Afrique du Sud a rebaptisé certaines rues ces dernières années afin de supprimer les références coloniales et de mieux refléter et reconnaître la population majoritairement noire du pays, en particulier ceux qui ont lutté contre le système d'apartheid de la minorité blanche, qui a pris fin en 1994.

"Même si Mme Khaled peut être considérée comme une combattante de la liberté dans une petite partie de la société sud-africaine, son combat a été mené pour la cause palestinienne, et non pour le développement de Johannesburg", a déclaré M. Mkhonza. "L'ACDP ne voit aucune tolérance, réconciliation et paix dans le nom de cette personne proposée pour remplacer Sandton Drive."

Al Jama-ah a déclaré que le fait de renommer la rue témoignerait de la solidarité avec le peuple palestinien et constituerait une reconnaissance de sa lutte.

"Alors que certains soutiennent que nous devrions nous concentrer sur les héros sud-africains, nous ne devrions pas ignorer les personnalités internationales qui ont lutté pour la justice et la liberté", a déclaré Thapelo Ahmad, le président d'Al Jama-ah à Johannesburg et l'ancien maire de la ville qui a proposé à l'origine le changement de nom en 2018.