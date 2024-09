RDC : plus de 1 700 détenus malades libérés de la prison de Makala

Près de 1 700 détenus malades ont été libérés lundi de la plus grande prison de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré le ministre de la Justice, dans le cadre d'un effort visant à désengorger les prisons surpeuplées du pays.

L'opération a eu lieu à la prison centrale de Makala, dans la capitale Kinshasa, lundi après-midi. Les prisonniers gravement malades ont reçu des soins médicaux immédiats, tandis que les autres ont été renvoyés chez eux dans des bus fournis par le ministère de la Justice et une entreprise publique, a déclaré le ministre de la Justice Constant Mutamba.

La prison de Makala, le plus grand établissement pénitentiaire de RDC avec une capacité d'accueil de 1 500 personnes, compte plus de 12 000 détenus, dont la plupart sont en attente de jugement, a indiqué Amnesty International dans son dernier rapport sur le pays.

Au début du mois, une tentative d'évasion a fait 129 morts, dont certains ont été abattus par des gardiens et des soldats, et d'autres ont péri dans une bousculade dans cet établissement surpeuplé, selon les autorités. Emmanuel Adu Cole, éminent défenseur des droits des prisonniers en RDC et président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, a estimé le nombre de morts à plus de 200.

Les détenus étaient de plus en plus frustrés par les mauvaises conditions de détention, notamment l'insuffisance des lits, la mauvaise alimentation et les mauvaises conditions sanitaires. Cependant, les autorités n'ont pas agi malgré les avertissements, a déclaré M. Cole, dont la fondation a déjà visité la prison par le passé.

Stanis Bujakera Tshiamala, un éminent journaliste congolais qui a récemment été détenu dans la prison pendant des mois, a parlé des conditions "déplorables et inhumaines" et du fait que les détenus manquent constamment de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Près de 700 femmes et des centaines de mineurs "traités de la même manière que les adultes" figurent parmi les détenus.

La semaine dernière, le ministre de la Justice, M. Mutamba, a annoncé la libération de 600 détenus, dont une dizaine de mineurs, et a ordonné aux autorités pénitentiaires d'examiner le cas de tous les mineurs afin d'organiser d'autres libérations. Il y a environ 300 mineurs à la prison de Makala, selon le directeur adjoint de la prison.

Mutamba a déclaré qu'il y avait des plans pour la construction d'une nouvelle prison à Kinshasa, sans donner plus de détails.