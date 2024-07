Guerre Israël-Hamas : l'ONU dénonce un chaos humanitaire à Gaza

L'armée israélienne a annoncé mercredi soir avoir achevé ses « opérations » lancées le 27 juin à Shejaya. Tsahal a largué des tracts sur Gaza, appelant « toutes les personnes » à se diriger vers le sud en empruntant des « corridors de sécurité ».

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a critiqué ces ordres d’évacuation israéliens, affirmant qu'ils favorisent le chaos et freinent l’aide humanitaire. Les habitants de Gaza ayant dû fuir sous les tirs et les bombardements, dans de multiples directions, désorientés et parfois blessés.

Stéphane Dujarric a déclaré : "Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires prévient que le fait qu'Israël ordonne aux civils de quitter Gaza City ne fera qu'augmenter la souffrance des familles palestiniennes. Nombre d'entre elles ont été déplacées à de nombreuses reprises. Les civils doivent être protégés et leurs besoins essentiels doivent être garantis, qu'ils fuient ou qu'ils restent. Cela signifie que toutes les parties impliquées dans ce conflit doivent respecter le droit humanitaire international à tout moment. Les combats et les destructions auxquels nous assistons ces derniers jours sont d'une telle ampleur que la situation ne peut que s'aggraver".

Selon l’OCHA, les hostilités actives dans ces zones empêchent les organisations humanitaires d'accéder aux entrepôts, de se réapprovisionner et d'évaluer les besoins de la population.