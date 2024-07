Euro 2024 : la France exulte quand le Portugal pleure

La France a mis fin à la tentative de Cristiano Ronaldo de remporter le titre lors de son dernier Championnat d'Europe en battant le Portugal 5-3 lors de la séance de tirs au but pour se qualifier pour les demi-finales vendredi.

Le match s'étant terminé sur un score de 0-0 après la prolongation, le remplaçant portugais Joao Felix a touché un poteau lors de la seule tentative manquée de la séance de tirs au but et Theo Hernández n'a montré aucun signe de pression en convertissant le coup de pied décisif dans la lucarne.

Ronaldo, 39 ans, a marqué le premier penalty portugais lors de la séance de tirs au but et a fini par consoler son compatriote Pepe, 41 ans, qui pleurait sur l'épaule de son capitaine.

En 20 ans de carrière, Ronaldo a remporté l'Euro en 2016, lorsque le Portugal a battu la France en finale. Reste à savoir si le quintuple joueur mondial de l'année continuera à jouer pour son pays jusqu'à la Coupe du monde 2026, où il aura 41 ans.

Cette victoire a mis un terme aux récents déboires de Kylian Mbappé et de la France dans les séances de tirs au but, après les avoir perdues lors de leurs deux derniers grands tournois - en huitièmes de finale de l'Euro 2021 et en finale de la Coupe du monde 2022.

Mbappé n'a même pas tiré de penalty lors de la séance de tirs au but, ayant été remplacé après la première mi-temps de la prolongation à la suite de quelques coups portés à son nez cassé et recouvert d'un masque de protection.

Les Bleus n'ont pas eu besoin de leur joueur vedette, puisque Ousmane Dembelé, Youssouf Fofana, Jules Kounde et Bradley Barcola ont tous trouvé le chemin des filets lors de la séance de tirs au but, qui s'est déroulée devant les supporters portugais, avant que le coup de grâce de Hernández ne déclenche des scènes de liesse pour les Français à l'intérieur du stade de Hambourg.

La France affrontera l'Espagne en demi-finale après sa victoire en prolongation sur l'Allemagne à Stuttgart, les Bleus restant en course pour un troisième titre de champion d'Europe après 1984 et 2000.

L'équipe de Didier Deschamps a atteint les demi-finales bien qu'aucun joueur français n'ait marqué sur jeu ouvert depuis le début du tournoi.

Le Portugal a quitté le tournoi sans avoir marqué lors de ses deux matches à élimination directe - l'équipe a battu la Slovénie aux tirs au but en huitième de finale - et lors de son dernier match de groupe, laissant à Martinez de nombreuses questions en suspens.