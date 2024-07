USA : un 3e suspect plaide coupable pour la mort de 5 Sénégalais

Entre deux journées de travail chez Amazon pour gagner de l'argent qu'elle pouvait envoyer à sa famille au Sénégal - elle travaillait à l'opposé de sa belle-sœur pour pouvoir s'occuper des enfants de l'autre - Hassan Diol appelait plusieurs fois par jour pour parler à son mari.

Amadou Beye était toujours au Sénégal, essayant d'obtenir un visa pour pouvoir lui aussi venir aux États-Unis. Sa femme, rejointe par leur fille en bas âge, passait également des appels vidéo tous les jours. Amadou Beye était impatient de rencontrer son enfant et de revoir sa femme. Mais il n'a jamais eu cette chance.

Diol et leur petite fille, Hawa, ainsi que trois autres membres de leur famille élargie ont été tués dans l'incendie d'une maison à Denver en 2020 qui, selon les autorités, a été déclenché au milieu de la nuit par un groupe d'adolescents dans le cadre d'une vengeance erronée.

Le dernier des trois suspects pourrait être condamné à 60 ans de prison lors d'une audience mardi, après avoir plaidé coupable à des accusations réduites dans le cadre d'un accord de plaidoyer.

Beye considère Kevin Bui, aujourd'hui âgé de 20 ans, comme un "terroriste" pour avoir enlevé cinq membres d'une même famille, qui comprenait également le frère de sa femme, Djibril Diol, qui était ingénieur, sa femme, Adja Diol, et leur fille de 22 mois.

Leurs corps ont été retrouvés au premier étage de la maison, près de la porte d'entrée, alors qu'ils tentaient apparemment d'échapper aux flammes. Les membres d'une autre famille qui vivait également dans la maison ont réussi à s'échapper.

Au moment de sa mort, Djibril Diol travaillait à la reconstruction de l'Interstate 70 à Denver et rêvait de retourner au Sénégal pour y construire des routes, selon les témoignages d'amis et de membres de sa famille.

Beye, qui a obtenu un visa d'urgence après l'incendie, travaille comme déménageur et essaie d'éviter d'être seul le soir pour ne pas penser à ce qu'il a perdu. Son colocataire travaillant de nuit comme chauffeur Uber, il va à la salle de sport ou appelle sa famille et ses amis tard dans la nuit, une fois rentré chez lui.

"Je ne veux pas penser à cela quand je suis seul", a déclaré M. Beye, qui a l'intention de s'exprimer lors de l'audience de détermination de la peine de M. Bui.

Les procureurs ont présenté Bui comme le chef du groupe qui a déclenché l'incendie. Fils d'immigrés vietnamiens, il aidait sa sœur aînée, Tanya Bui, à livrer de la drogue qu'elle revendait à l'époque de l'incendie du 5 août 2020, selon les documents du tribunal fédéral. L'entreprise de la sœur a été découverte accidentellement lorsque la police a fouillé la maison familiale dans la banlieue de Denver dans le cadre de l'enquête sur l'incendie, et elle purge actuellement une peine de prison fédérale de près de 11 ans.

Après avoir été arrêté en relation avec l'incendie, Bui a déclaré aux enquêteurs qu'on lui avait volé son téléphone, de l'argent et des chaussures alors qu'il essayait d'acheter une arme, selon le témoignage de l'inspecteur principal de l'affaire, Neil Baker. En utilisant une application pour suivre son téléphone, Bui a dit qu'il avait appris qu'il se trouvait dans la maison et qu'il croyait que les personnes qui l'avaient volé y vivaient, bien qu'il n'ait pas fait de recherches sur les résidents de la maison, a déclaré Baker lors d'une audience sur les preuves dans l'affaire en 2021.

Bui a admis avoir allumé l'incendie et s'est rendu compte le lendemain, grâce à la couverture médiatique, que les victimes n'étaient pas celles qui l'avaient cambriolé, selon Baker. Les enquêteurs n'ont jamais dit où se trouvait le téléphone de Bui.

En mai, après avoir tenté en vain de contester des preuves essentielles dans l'affaire, Bui a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré. Soixante autres chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, incendie criminel et cambriolage, ont été abandonnés par les procureurs, qui ont recommandé que Bui soit condamné à 60 ans de prison.

Si la juge Karen L. Brody rejette l'accord proposé, les deux parties devront soit trouver un autre accord, soit aller au procès.

Les proches soutiennent largement l'accord, non pas parce qu'ils le considèrent comme une véritable justice, mais parce qu'ils y voient le meilleur moyen de résoudre l'affaire criminelle près de quatre ans après l'incendie.

M. Beye, qui est musulman, a déclaré qu'il espérait que Dieu rendrait un jour la justice. Mais, après près de quatre ans, les proches qui sont restés derrière sont fatigués et veulent que les dernières affaires criminelles soient résolues.

"Nous voulons simplement aller de l'avant parce que nous allons devoir vivre avec cela pour le reste de notre vie", a déclaré M. Beye.

L'année dernière, Dillon Siebert, qui avait 14 ans au moment de l'incendie, a été condamné à trois ans de détention pour mineurs et à sept ans dans une prison d'État pour jeunes détenus. En mars, Gavin Seymour, 19 ans, a été condamné à 40 ans de prison après avoir plaidé coupable d'un chef d'accusation de meurtre au second degré.

La vidéo de surveillance a montré trois suspects portant des masques complets et des sweats à capuche sombres à l'extérieur de la maison juste avant le début de l'incendie, mais l'enquête a traîné pendant des mois sans aucune autre piste. Craignant que l'incendie ne soit un crime haineux, certains immigrés sénégalais ont installé des caméras de sécurité à leur domicile, au cas où ils seraient également visés.

La police ne pensait pas que la maison, nichée parmi de nombreuses autres similaires dans une rue d'un lotissement dense, avait été choisie au hasard. Elle a essayé une stratégie nouvelle et controversée : demander à Google de révéler quelles adresses IP avaient recherché l'adresse de la maison dans les 15 jours précédant l'incendie. Cinq d'entre elles se trouvaient dans le Colorado, et la police a obtenu les noms de ces personnes grâce à un autre mandat de perquisition, identifiant finalement Bui, Seymour et Siebert comme suspects.

En octobre, la Cour suprême du Colorado a confirmé la recherche de l'historique des mots-clés des utilisateurs de Google, une approche que les critiques ont qualifiée de "drague numérique" qui menace de porter atteinte à la vie privée et aux protections constitutionnelles contre les perquisitions et les saisies abusives. La Cour a précisé qu'elle ne faisait pas de "proclamation générale" sur la constitutionnalité de tels mandats de recherche et a insisté sur le fait qu'elle statuait sur les faits de cette seule affaire.