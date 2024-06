La CPI condamne un djihadiste malien lié à Al-Qaïda pour tortures

La Cour pénale internationale a reconnu mercredi un chef extrémiste lié à Al-Qaïda coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Mali, notamment pour avoir infligé des sévices à des prisonniers alors qu'il était le chef de facto de la police islamique dans la ville historique de Tombouctou, située dans le désert.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud est resté assis stoïquement pendant la lecture de la décision le déclarant coupable de torture et de traitements cruels entre 2012 et 2013.

Les juges ont poursuivi la lecture du verdict sur les nombreux autres chefs d'accusation auxquels il était confronté pour son rôle présumé dans le règne de terreur que les insurgés ont déclenché à Tombouctou, notamment le viol, la torture, la persécution, les mariages forcés et l'esclavage sexuel.

Al Hassan risque une peine d'emprisonnement à perpétuité lorsqu'une sentence sera prononcée à une date ultérieure. Les procureurs affirment qu'il était un membre clé d'Ansar Dine, un groupe extrémiste islamique lié à Al-Qaida qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali à l'époque.

Les femmes et les jeunes filles ont particulièrement souffert sous le régime répressif d'Ansar Dine, subissant des châtiments corporels et des peines d'emprisonnement, a déclaré Fatou Bensouda, alors procureur en chef de la Cour, à l'ouverture du procès d'Al Hassan il y a près de quatre ans.

"Nombre d'entre elles ont été mariées de force", a déclaré Mme Bensouda. "Elles ont été séquestrées contre leur gré et violées à plusieurs reprises par des membres du groupe armé. Al Hassan était impliqué dans l'organisation de ces mariages", a déclaré la procureure aux juges.

Elle a cité une victime de viol qui a déclaré : "Tout ce qu'il restait de moi était un cadavre".

L'avocate de la défense, Melinda Taylor, a déclaré aux juges qu'Al Hassan était un membre de la police islamique qui était "obligé de respecter et d'exécuter les décisions du tribunal islamique. C'est ce que font les polices du monde entier".

À Tombouctou, les victimes des crimes commis par Ansar Dine attendent une éventuelle indemnisation.

"Nous attendons et espérons un jugement qui nous rendra justice", a déclaré Yehia Hamma Cissé, président d'un groupe d'associations de victimes de la région de Tombouctou. "Des membres de nos associations ont été violés, ont eu les mains coupées, ont été fouettés, et nous aimerions être indemnisés", a-t-il déclaré.

Le tribunal a rendu une ordonnance de réparation à la suite de la condamnation en 2016 d'un membre d'Ansar Dine, Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Il a été condamné à neuf ans de prison pour avoir attaqué neuf mausolées et la porte d'une mosquée à Tombouctou en 2012.

Une opération militaire menée par la France en 2013 a contraint Al Hassan et d'autres à quitter le pouvoir.

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Le colonel Assimi Goita, qui a pris le pouvoir au Mali après un second coup d'État en 2021, a promis de rétablir la démocratie dans le pays au début de 2024. Mais en septembre, la junte a annulé les élections prévues pour février 2024 pour une durée indéterminée, en invoquant la nécessité de poursuivre les préparatifs techniques.

Les verdicts dans l'affaire Al Hassan ont été retardés d'environ six mois en raison de la maladie de l'un des juges de son procès.