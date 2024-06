Kenya : Ruto renonce à augmenter les impôts après les manifestations

Information de dernière minute, actualisations en cours

Le président kényan William Ruto a déclaré mercredi qu'il ne signerait pas la loi de finances proposant de nouvelles taxes, au lendemain de manifestations violentes au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées. Cet événement marque l'une des plus grandes attaques contre le gouvernement kényan depuis des décennies.

Le gouvernement souhaitait augmenter les fonds pour rembourser la dette, mais les Kényans ont affirmé que le projet de loi aggravait la situation économique déjà difficile pour des millions de personnes. Les manifestations de mardi ont conduit le gouvernement à déployer l'armée, et Ruto a qualifié les actions des manifestants de "trahison".

Le président a désormais reconnu que le projet de loi provoquait un "mécontentement généralisé" et qu'il avait écouté les doléances du peuple, "cédant" ainsi à leurs demandes. C'est un revers majeur pour Ruto, qui était arrivé au pouvoir en promettant d'aider les Kényans à faire face à la hausse des coûts de la vie, mais qui a vu une grande partie du pays s'opposer à ses réformes.

"Il est nécessaire d'entamer une conversation nationale sur la manière de gérer ensemble les affaires du pays," a déclaré le président.

Les Kényans faisaient face aux résidus de gaz lacrymogènes et à la présence militaire dans les rues au lendemain des manifestations. Au moins 22 personnes ont été tuées, selon un groupe de défense des droits de l'homme.

Ruto a reconnu ces décès, les qualifiant de "situation malheureuse" et a présenté ses condoléances.

La capitale, Nairobi, a déjà connu des manifestations, mais les enjeux sont désormais plus élevés et plus dangereux. Mardi, Ruto a promis de réprimer les troubles "à tout prix", alors que de nouvelles manifestations sont prévues devant la résidence présidentielle jeudi. Des soldats patrouillaient aux côtés de la police, accusée d'avoir tiré sur plusieurs personnes mardi.

Les Kényans se sont unis au-delà des divisions tribales dans un effort dirigé par la jeunesse pour empêcher l'adoption de la loi de finances. Celle-ci aurait augmenté les taxes et les frais sur divers produits et services quotidiens, allant des importations d'œufs aux transferts bancaires. Le gouvernement souhaitait utiliser ces recettes pour rembourser la dette du principal pôle économique d'Afrique de l'Est.

Bien qu'aucun acte de violence n'ait été signalé mercredi, la peur persistait. Des groupes de la société civile ont rapporté des enlèvements de personnes impliquées dans les récentes manifestations et s'attendent à d'autres incidents.

"Nous avons affaire à un phénomène nouveau et à un groupe de personnes imprévisibles. Si c'était des manifestations normales, je dirais qu'elles s'apaiseraient avec le temps, mais nous ne savons pas si ces personnes craindront l'armée," a déclaré Herman Manyora, analyste et professeur à l'Université de Nairobi.

Il a souligné que le président kényan avait manqué une occasion, dans son discours national de mardi soir, de calmer les tensions et d'adopter une approche plus conciliante.

"Nous espérions qu'il apprécierait la gravité de la situation et empathiserait avec les jeunes," a déclaré Manyora. "Au lieu de cela, les gens ont vu un président en colère dictant ses ordres à la nation."

De nombreux jeunes qui avaient voté pour Ruto, enthousiasmés par ses promesses de soulagement économique, s'opposent désormais aux réformes douloureuses. Une partie du bâtiment du parlement a brûlé mardi, et des affrontements ont eu lieu dans plusieurs communautés au-delà de la capitale.

Au moins 22 personnes ont été tuées, a déclaré la Commission nationale kényane des droits de l'homme. Sa présidente, Roseline Odede, a indiqué que 300 autres personnes avaient été blessées et 50 arrêtées.

La mère d'un adolescent tué, Edith Wanjiku, a déclaré aux journalistes à la morgue que la police qui avait tiré sur son fils devait être arrêtée et accusée de meurtre, car son fils de 19 ans était désarmé.

"Il venait de terminer l'école et manifestait pacifiquement," a-t-elle déclaré.

Le parlement, l'hôtel de ville et la Cour suprême étaient barricadés mercredi avec des rubans indiquant "Scène de crime, ne pas entrer." Les autorités ont déclaré que la police avait tiré plus de 700 balles à blanc pour disperser les manifestants dans la banlieue de Githurai à Nairobi pendant la nuit. Des vidéos des coups de feu ont été partagées en ligne.

"Je demande au président de nous écouter et de comprendre que ce projet de loi financier qu'ils veulent faire passer n'est pas aussi important que la vie des gens," a déclaré un homme d'affaires de Nairobi, Gideon Hamisi. "Beaucoup de jeunes ont perdu la vie hier. Je suis un jeune homme et je suis profondément attristé par ce qui s'est passé."

Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a condamné la répression des manifestants et la "brutalité" des autorités, appelant au dialogue et affirmant que la constitution du Kenya avait été suspendue.

"Le Kenya ne peut pas se permettre de tuer ses enfants simplement parce qu'ils demandent de la nourriture, des emplois et une oreille attentive," a déclaré Odinga dans un communiqué.

À Nairobi, un centre régional pour les expatriés et siège d'un complexe des Nations Unies, les inégalités parmi les Kényans se sont accrues, ainsi que les frustrations de longue date envers la corruption de l'État. La jeune population en pleine croissance est également frustrée par le train de vie somptueux des politiciens, y compris le président. Certains, qui avaient soutenu passionnément Ruto, qui s'était présenté à la présidence en se décrivant comme un "battant" issu d'un milieu modeste, se sentent trahis.

Les jeunes, souvent appelés la Génération Z, ont mobilisé les manifestations et cherché à empêcher les législateurs d'approuver la loi de finances. Ruto avait deux semaines pour signer la loi.

Les événements représentent un virage brutal pour Ruto, qui a été accueilli par les États-Unis comme un partenaire de confiance en Afrique, tandis que la frustration grandit ailleurs sur le continent envers les États-Unis et d'autres puissances occidentales.

En mai, Ruto s'était rendu à Washington pour la première visite d'État d'un dirigeant africain en 16 ans. Mardi, alors que les manifestations explosaient, les États-Unis ont désigné le Kenya comme leur premier allié majeur non-OTAN en Afrique subsaharienne, un acte largement symbolique mais soulignant leur partenariat sécuritaire solide. Mardi également, des centaines de policiers kényans ont été déployés pour diriger une force multinationale contre les gangs en Haïti, une initiative saluée par le président américain Joe Biden.

Désormais, le président kényan et son gouvernement - ainsi que les manifestants - font face à des appels au calme et à des pressions de la part de partenaires, dont les États-Unis, qui ont rejoint une douzaine d'autres nations dans une déclaration mardi exprimant leur "profonde préoccupation" face à la violence et aux enlèvements.