Niger : une ONG sensibilise sur la surconsommation de bois lors de la Tabaski

À l'approche de la fête de Tabaski, les principales rues de Niamey ont été envahies par les bois de chauffe. Lors de cette grande fête musulmane, plus de 50 mille tonnes de bois sont utilisées à Niamey en 24 heure.

Comme chaque année, ces bois sont habituellement utilisés à l'occasion de cette célébration religieuse pour griller des moutons. Cette consommation jugée excessive par les autorités et les ONG est une source importante de pollution.

Depuis 2017, l'ONG Jeunes Volontaires pour l’environnement s'active pour sensibiliser les Nigériens sur les conséquences de l’utilisation du bois sur l’environnement. Pour ce faire, l'organisation a lancé une campagne dénommée Tabaski Ecolo. Elle distribue également des plantes de manguiers, montrant aux habitants de la capitale l’avantage de planter un arbre. Aissatou Sow est tombée sous le charme de l’opération.

"Il faut planter des arbres pour remplacer les autres. D’ici la Tabaski de l’année prochaine, il faut qu’on puisse aussi avoir des arbres, car il y a une coupe abusive des arbres et le désert gagne du terrain. Il faut donc que la population plante assez d’arbres pour couvrir cette zone qui est en train d’être envahie par le désert", constate l'habitante de Niamey.

La désertification grignote chaque année un peu plus les terres de ce pays du Sahel. Le changement climatique causé par la pollution accélère ce processus. Depuis quelques années, des voix s'élèvent au Niger pour demander l'arrêt de l'utilisation abusive du bois lors de grande fête comme le Tabaski et sensibiliser la population à des pratiques plus soucieuses de l'environnement.