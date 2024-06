USA : un diamant rose rare sud-africain bientôt aux enchères à New York

Un diamant rose rare sud-africain de 10 carats devrait atteindre environ 10 millions de dollars lors de sa vente aux enchères à New York la semaine prochaine.

Il s’agit de la bague Eden Rose. Ornée d'un vieux diamant sud-africain, cette beauté rare est vendue par la société de ventes aux enchères Christie’s.

"C'est un vieux diamant d’Afrique du Sud. La source de la couleur est la pression dans la pierre. C'est ce qui donne cette couleur aux diamants roses. Plus la pierre subit une pression et plus la couleur s’intensifie. Cette pierre a donc beaucoup de pression, ce qui est encore plus spécial, car cela montre à quel point le tailleur a dû façonner la pierre sans l'endommager pour garder la pression exercée. Elle a été taillée à la main et c'est ce qui la rend encore plus spéciale", explique Rahul Kadakia, responsable international des bijoux pour la maison de vente aux enchères Christie's.

Ce joyau de couleur rose vif détenu par cette entreprise américaine se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui sa production est terminée. C'est pourquoi la société Christie's estime que le bijou vaut son prix.

"Les mines ne produisent plus de diamants de couleur de cette taille. Vous savez, la production est terminée. Les diamants tels que vous les voyez, en particulier les diamants de couleur, vont donc devenir de plus en plus rares et de plus en plus chers", déclare Rahul Kadakia.

Ce diamant est exposé au public pendant la Christie's Luxury Week au Christie's Rockefeller Center à New York, du 7 au 10 juin.

Le marché des pierres précieuses de couleur est florissant. Le mois dernier, la maison de vente aux enchères Philips a vendu une bague exceptionnelle en diamant rose vif à 12,25 millions de dollars.

En 2022, Sotheby's a vendu le Williamson Pink Star, un autre diamant rose vif et une bague en diamant, pour plus de 58 millions de dollars.