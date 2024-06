Que retenir de l'affaire Amanda Knox ?

Dix-sept ans après avoir été accusée d'avoir tué sa colocataire britannique, Amanda Knox était de retour devant un tribunal italien mercredi, cette fois pour connaître l'issue d'une accusation de diffamation qui est restée en suspens longtemps après qu'elle a été disculpée du meurtre.

Amanda Knox, aujourd'hui mère de deux enfants, a été à nouveau condamnée pour diffamation pour avoir accusé à tort un innocent du meurtre de la Britannique Meredith Kercher en 2007, alors que tous deux participaient à un programme d'échange universitaire en Italie.

Elle espérait faire disparaître la dernière tache juridique qui pesait sur elle alors qu'elle se rendait en Italie pour la deuxième fois seulement depuis qu'elle a été libérée en 2011 après avoir passé quatre ans en prison pour l'assassinat de Meredith Kercher.

Malgré la condamnation pour meurtre d'un homme dont l'ADN et les empreintes de pas ont été retrouvés sur les lieux du crime, et le verdict rendu en 2015 par la Haute Cour innocentant définitivement Mme Knox et son petit ami Raffaele Sollecito, le doute sur son rôle persiste. C'est particulièrement vrai en Italie, parmi les membres de la famille Kercher et pour l'homme innocent qu'elle accusait, le Congolais Patrick Lumumba.

Qui est Amanda Knox ?

Amanda Knox était une étudiante de 20 ans qui venait d'arriver dans la ville universitaire de Pérouse pour y étudier lorsque sa colocataire britannique, Meredith Kercher, a été retrouvée morte dans sa chambre de l'appartement qu'elle partageait avec deux colocataires italiens, le 2 novembre 2007. Le meurtre a attiré l'attention du monde entier et les soupçons se sont portés sur Amanda Knox et Raffaele Sollecito, avec qui elle n'était en relation que depuis une semaine environ.

Des titres la surnommant "Foxy Knoxy" ont fait le tour du monde, alimentés par des images sensationnelles d'elle et de Sollecito dans un moment de tendresse à l'extérieur de la scène de crime et dans un magasin achetant des sous-vêtements pour Knox, dont l'appartement était devenu une scène de crime. Knox et Sollecito ont été condamnés lors de leur premier procès, mais après une nouvelle série de verdicts, ils ont finalement été disculpés par la plus haute juridiction italienne en 2015.

L'affaire de diffamation

Knox a été accusée d'avoir calomnié Lumumba, le propriétaire d'un bar congolais qui l'employait à temps partiel, sur la base de deux déclarations dactylographiées par la police qu'elle a signées au cours d'une longue nuit d'interrogatoire, quelques jours seulement après le meurtre. Le lendemain après-midi, elle a tenté de revenir sur sa version des faits dans une note manuscrite de quatre pages, mais cette note montre la confusion dans laquelle elle s'est trouvée lorsqu'elle a tenté de concilier les déclarations signées par la police avec ses propres souvenirs contradictoires.

Au cours de son premier procès, Amanda Knox a déclaré que les pressions exercées par la police l'avaient amenée à accuser un innocent, déclaration qu'elle a réitérée mercredi devant la cour d'appel de Florence. La condamnation pour calomnie et la peine de trois ans d'emprisonnement ont été maintenues jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme statue que les droits de Mme Knox avaient été violés lors de son interrogatoire sans avocat ni traducteur qualifié.

Sur la base de cet arrêt, la plus haute juridiction italienne a annulé la condamnation en novembre dernier et jugé que les deux déclarations dactylographiées par la police étaient irrecevables. Elle a ordonné un nouveau procès, stipulant que le tribunal n'examinerait que la déclaration manuscrite de Knox pour y trouver des éléments à l'appui de la calomnie.

Qui est Patrick Lumumba ?

Patrick Lumumba est le propriétaire congolais d'un bar qui employait Amanda Knox à temps partiel. Il a été arrêté et considéré comme suspect du meurtre, sur la base de l'interrogatoire de Knox pendant la nuit, et malgré la déclaration manuscrite de cette dernière, qui est revenue plus tard sur ses accusations. En raison de la notoriété de l'affaire, Patrick Lumumba a quitté l'Italie et vit en Europe de l'Est avec sa famille. Il s'est porté partie civile dans le procès en cours, comme l'autorise la loi italienne, et continue de croire que Knox a joué un rôle dans le meurtre.

Qui est Rudy Hermann Guede ?

Rudy Hermann Guede a été reconnu coupable du meurtre de Meredith Kercher dans le cadre d'un procès accéléré qui prévoit une peine moins lourde. Ce vagabond qui vivait à Pérouse a été arrêté en Allemagne, où il s'est enfui après le meurtre. Dans un premier temps, il a déclaré à un ami, lors d'un appel sur écoute, que Knox n'avait rien à voir avec le crime, mais après son retour en Italie, il l'a blâmée et a nié toute implication. Il a été libéré de prison en 2021 après avoir purgé 13 ans d'une peine de 16 ans qui comprenait une décision selon laquelle il n'avait pas agi seul. Guede a récemment reçu l'ordre de porter un bracelet de surveillance et de ne pas quitter son domicile la nuit après qu'une ex-petite amie l'a accusé d'abus physiques et sexuels. Une enquête est en cours.

Qui était Meredith Kercher ?

Meredith Kercher était une étudiante de 21 ans de l'université de Leeds qui entamait une année d'études à Pérouse et vivait dans un appartement loué avec Knox et deux colocataires italiens. Ses amis, qui l'appelaient "Mez", la décrivaient comme "calme, douce et timide".

Cadette d'une famille de quatre enfants, elle a grandi dans la banlieue de Londres. Elle a été vue pour la dernière fois le 1er novembre au soir, alors qu'elle dînait avec des amis britanniques dans un appartement voisin. Le corps partiellement dénudé de Meredith Kercher a été retrouvé le 2 novembre, la gorge tranchée sous une couette, dans sa chambre fermée à clé.

Comment Knox a-t-elle refait sa vie ?

Mme Knox est retournée aux États-Unis après qu'une Cour d'appel a annulé sa première condamnation en 2011, au terme de quatre années passées derrière les barreaux. Alors qu'elle espérait reprendre sa vie d'étudiante, elle a été poursuivie par le public alors que ses procès se poursuivaient en Italie.

Aujourd'hui âgée de 36 ans et mère de deux jeunes enfants, Mme Knox fait campagne pour la réforme de la justice pénale et contre les aveux forcés, en s'appuyant sur son expérience. Elle a un podcast avec son mari et une nouvelle série limitée basée sur son best-seller est en cours de développement pour Hulu, avec Monica Lewinsky parmi les producteurs exécutifs. Elle a également enregistré une série sur la résilience pour une application de méditation, et est une humoriste en herbe, qui a récemment publié sur Instagram un numéro sur la maternité.