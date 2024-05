Papouasie-Nouvelle-Guinée : les survivants de l'éboulement appellent à l'aide

Les rescapés du glissement de terrain meurtrier en Papouasie-Nouvelle-Guinée lancent un appel à l'aide.

Quelques jours après la coulée qui a enseveli une localité de la province d’Enga, l'ONG World Vision rapporte que les habitants manquent encore d'aide humanitaire.

« Il y a peu de nourriture et d'eau. Nous avons faim et nous demandons votre aide. Nous ne dormons même pas la nuit. Nous avons peur que d'autres parties de la montagne s'effondrent et nous tuent tous », déclare Frida Yeahkal, membre de la communauté locale touchée par le glissement de terrain.

Des vivres et des médicaments ont commencé à arriver, mercredi, mais l'aide parvient lentement sur le site du glissement de terrain et les déplacés continuent à pleurer et à appeler à l'aide. L'Unicef a indiqué avoir commencé à distribuer des kits d'hygiène comprenant des seaux, des bidons et du savon.

« Nous, les survivants, avons besoin de l'essentiel pour continuer à vivre. Les jardins et les maisons ont tous été détruits, nous avons donc besoin de nourriture pour manger et de maisons pour dormir. Même nos terrains pour construire des maisons ont été détruits et nous avons besoin d'aide de toute urgence et si l'aide ne vient pas ou tarde à venir, nos vies sont en danger », alerte Yuri Yapara, chef de la communauté des sinistrés.

Les Nations unies estiment que 670 villageois sont morts dans cette catastrophe qui a immédiatement déplacé 1 650 survivants.