À Gaza les denrées alimentaires sont moins chères mais restent inaccessibles aux plus démunis

Au centre de Gaza, à Deir al-Balah, les prix des denrées alimentaires sont en baisse.

Les légumes, les fruits, le sucre et d'autres produits étaient disponibles sur le marché à prix cassés. Cependant, nombreux sont les Palestiniens de l'enclave qui n’ont aucun moyen d’acheter des vivres, n’ayant pas de travail et donc pas d’argent.

"En comparaison avec la période précédente, la différence de prix est plus importante. C'est bien et ce n'est pas bien. Je peux acheter un article spécifique, mais d'autres n'ont pas les moyens de le faire parce qu'il n'y a pas de travail et pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, l'argent est mort. Les gens n'ont rien pour vivre. Seuls 20 % des gens vivent (vraiment) et 80 % sont considérés comme étant morts",explique Auni Abu Mosbeh, un habitant de Deir al-Balah.

Le transport des marchandises en provenance d'Égypte coûtait trois fois plus cher que celui des marchandises en provenance d'Israël ou de la Cisjordanie occupée par Israël d'où les marchandises sont également expédiées, sans taxes ni droits de douane.

"Depuis que les autorités d'occupation israéliennes ont autorisé l'entrée (des marchandises), les prix sont très bas. Un sac de sucre vaut 15 (shekels) et pour l'instant, les prix des légumes et des fruits sont à leur prix habituels. Les prix actuels demeurent inférieurs à ceux des jours normaux.", a déclaré un marchand de sucre souhaitant garder l'anonymat.

Plus d’un million de gazaouis sont confrontés à des niveaux catastrophiques de pénurie alimentaire. L'intensification de l'offensive israélienne dans la ville méridionale de Rafah a rendu impossible l'acheminement de carburant et de nourriture.