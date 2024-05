L'AIE appelle à un accès universel à la cuisson propre

Les participants à une conférence mondiale sur les moyens de réduire la consommation d'énergie dans le monde appellent à un accès universel à la cuisson propre par le biais d'incitations et de subventions gouvernementales afin de débloquer davantage de fonds du secteur privé.

La 9e conférence annuelle sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie, basée à Paris, réunit des ministres, des chefs d'entreprise et des leaders d'opinion du monde entier pour discuter des moyens d'accélérer les progrès en matière d'efficacité énergétique, qui, selon les experts, peuvent réduire considérablement les émissions responsables du réchauffement de la planète. À l'ordre du jour figure la question de savoir comment mettre en place une cuisine propre et abordable, qui implique l'utilisation de l'électricité, de l'énergie solaire et d'autres solutions au lieu de combustibles plus polluants comme le charbon de bois, le bois et le kérosène.

"Il existe de nombreux obstacles pratiques à l'efficacité énergétique, et bien sûr l'obstacle de la nécessité d'un investissement initial", a déclaré Brian Motherway, chef du bureau de l'efficacité énergétique et des transitions inclusives de l'AIE. "La clé du déblocage de l'efficacité est entre les mains des gouvernements - des politiques fortes et coordonnées par les gouvernements débloqueront des financements et permettront aux entreprises et aux consommateurs de prendre les mesures nécessaires pour réduire leurs factures".

La conférence de cette année, qui se tient à Nairobi, se concentre sur l'accélération des progrès en vue de doubler les progrès en matière d'efficacité énergétique d'ici 2030, comme convenu par les gouvernements lors de la COP28.

Rashid Abdallah, directeur exécutif de la Commission de l'énergie pour l'Afrique, a déclaré lors d'une table ronde mardi que "la cuisson propre devrait faire partie de toute politique énergétique" ou de tout plan de développement socio-économique.

Dans le monde, environ 2,3 milliards de personnes cuisinent en utilisant des combustibles solides issus de la biomasse - tels que le bois et le charbon de bois - et du kérosène. En Asie, 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à des installations de cuisson propres, et en Afrique, plus de 900 millions de personnes utilisent la biomasse comme principale source d'énergie. Ces sources d'énergie dégagent des fumées toxiques et nocives qui provoquent des maladies et des décès et contribuent au changement climatique.

"Il est également prouvé que la pollution de l'air domestique due à l'utilisation de combustibles polluants peut entraîner le diabète et des problèmes de grossesse tels que la mortinatalité et l'insuffisance pondérale à la naissance", a déclaré Matt Shupler, chercheur postdoctoral à l'École de santé publique T.H. Chan de l'université Harvard. "Il existe de nombreux effets connus sur la santé", a-t-il ajouté.

Les alternatives plus propres comprennent les cuisinières électriques et à l'éthanol qui émettent moins de polluants.

Les prix élevés sont un obstacle à la mise à disposition de tous d'une cuisine propre, verte et abordable, mais des tendances positives se dessinent dans le secteur, avec des investissements dans les entreprises de cuisine propre qui ont atteint un niveau record de 215 millions de dollars en 2022 et le nombre d'entreprises de cuisine propre dont le chiffre d'affaires dépasse 1 million de dollars est passé à 11 cette même année, selon un rapport de l'Alliance pour la Cuisine Propre.

En effet, l'AIE estime que 8 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour investir dans les fourneaux, les équipements et les infrastructures de cuisson propre afin d'atteindre cet objectif.

L'Indonésie est l'un des pays qui a considérablement développé la cuisson propre, de haute qualité et à un prix abordable. En 2007, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre un programme visant à remplacer le kérosène par le GPL comme principal combustible de cuisson. La proportion de la population ayant accès à la cuisson propre a doublé, passant de 40% en 2010 à 80% en 2018. Selon Dadan Kusdiana, secrétaire général du ministère de l'énergie et des ressources minérales, la réglementation et les mesures incitatives ont joué un rôle clé dans la réussite du programme.

"Ce que nous faisons, c'est fournir de l'énergie à un prix abordable", a-t-il déclaré lors d'une table ronde mardi. "Ils ont besoin de ce type d'énergie, mais ils ne peuvent pas se l'offrir au prix commercial."