Afrique du Sud : les secours toujours actifs pour l'immeuble effondré

Les équipes de secours d'Afrique du Sud ont poursuivi lundi leurs efforts pour retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les décombres, une semaine après l'effondrement d'un immeuble d'habitation en cours de construction.

Leurs espoirs ont été renforcés ce week-end dernier lorsqu'un des ouvriers a été retrouvé vivant après six jours sans eau ni nourriture.

Les autorités ont déclaré que 26 ouvriers du bâtiment qui se trouvaient sur le site lorsque l'immeuble de cinq étages inachevé s'est effondré ont été confirmés morts, tandis que 26 autres sont portés disparus, ce qui soulève la possibilité que le nombre de morts pourrait finalement être supérieur à 50 dans l'un des effondrements d'immeubles les plus meurtriers d'Afrique du Sud.

Plus de 600 membres des services d'urgence et d'autres personnels ont participé à la recherche de survivants dans les décombres de l'immeuble de la ville de George, sur la côte sud de l'Afrique du Sud, qui s'est effondré lundi dernier.

Sauvetage

Il y avait 81 travailleurs sur le site lorsqu'il s'est effondré, et 29 d'entre eux ont été sortis vivants, a déclaré la ville. Treize d'entre eux sont toujours hospitalisés, mais leur état de santé n'a pas été précisé. La ville a déjà déclaré que de nombreux survivants étaient dans un état critique lorsqu'ils ont été retrouvés.

L'équipe de gestion des catastrophes qui supervise l'intervention d'urgence a maintenu qu'il s'agissait d'une opération de sauvetage plutôt que de récupération, soulignant que le survivant avait été sorti samedi.

L'homme, identifié comme étant Gabriel Guambe, 32 ans, se trouve dans un état stable à l'hôpital et "n'a subi que des blessures mineures, ce qui est remarquable", a déclaré la ville. M. Guambe est resté coincé dans les décombres pendant 118 heures.

Sa survie souligne l'espoir des sauveteurs de retrouver d'autres personnes en vie dans ce qu'ils appellent les vides des ruines de l'immeuble, des zones où il y a des interstices entre le béton qui auraient pu permettre à certains travailleurs de survivre à l'effondrement.

Travailleurs étrangers

Les équipes de secours ont utilisé des grues et d'autres machines lourdes pour déplacer des milliers de tonnes de béton afin d'essayer de pénétrer plus profondément dans les décombres. Des chiens renifleurs ont également été utilisés et l'un d'entre eux a permis de localiser Guambe.

Mais le nombre de morts n'a cessé d'augmenter et au moins cinq nouveaux corps ont été récupérés dans les décombres lundi.

De nombreux travailleurs étaient des ressortissants étrangers du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi, et les autorités ont fait appel à des traducteurs pour les aider à communiquer avec les survivants. Elles ont également déclaré qu'il était difficile d'identifier les victimes.

Scène de crime

De nombreuses enquêtes sur les causes de l'effondrement du bâtiment étaient en cours, notamment par la police, qui a déclaré le site comme étant une scène de crime. L'entreprise de construction responsable fait l'objet d'une enquête visant à déterminer si elle a respecté les protocoles de sécurité appropriés.

La ville et l'équipe d'intervention en cas de catastrophe ont publié une déclaration commune demandant aux Sud-Africains d'observer une minute de silence à 14h09 lundi, heure exacte à laquelle l'immeuble s'est effondré la semaine dernière.

Les sauveteurs se sont tenus côte à côte près de l'immeuble effondré, la tête baissée, pour marquer ce moment avant de poursuivre leur travail.