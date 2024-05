Afghanistan : plus de 300 morts dans des inondations

Des inondations soudaines provoquées par des pluies saisonnières exceptionnellement fortes en Afghanistan ont tué plus de 300 personnes et détruit plus de 1 000 maisons, a déclaré samedi l'agence alimentaire des Nations unies.

Le Programme alimentaire mondial a indiqué qu'il distribuait des biscuits fortifiés aux survivants de l'une des nombreuses inondations qui ont frappé l'Afghanistan ces dernières semaines, principalement dans la province septentrionale de Baghlan, qui a été la plus touchée par les déluges vendredi.

Dans la province voisine de Takhar, les médias publics ont rapporté que les inondations avaient tué au moins 20 personnes.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de personnes rassemblées samedi derrière l'hôpital de Baghlan à la recherche de leurs proches. Un fonctionnaire leur dit qu'ils doivent commencer à creuser des tombes alors que le personnel est occupé à préparer les corps pour l'enterrement.

Zabihullah Mujahid, porte-parole en chef du gouvernement taliban, a publié sur la plateforme de médias sociaux X que "des centaines de personnes ont succombé à ces inondations calamiteuses, tandis qu'un grand nombre d'entre elles ont été blessées".

M. Mujahid a indiqué que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Ghor et Herat étaient les plus touchées. Il a ajouté que "l'étendue de la dévastation" a entraîné "d'importantes pertes financières".

Il a indiqué que le gouvernement avait ordonné la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour secourir les personnes, transporter les blessés et récupérer les morts.

Ces inondations surviennent alors que l'Afghanistan est encore sous le choc d'une série de tremblements de terre au début de l'année et de graves inondations en mars, a déclaré Salma Ben Aissa, directrice pour l'Afghanistan de l'International Rescue Committee.

"Des communautés ont perdu des familles entières, tandis que les moyens de subsistance ont été décimés en conséquence", a-t-elle déclaré. "Cela devrait tirer la sonnette d'alarme pour les dirigeants mondiaux et les donateurs internationaux : nous leur demandons de ne pas oublier l'Afghanistan en cette période de turbulences mondiales."

L'IRC a déclaré qu'outre les vies perdues, des infrastructures, notamment des routes et des lignes électriques, avaient été détruites dans les provinces de Baghlan, Ghor, Kunduz, Badakhshan, Samangan, Badghis et Takhar. L'agence s'apprête à intensifier sa réponse d'urgence dans les zones touchées.

Le ministère taliban de la défense a déclaré dans un communiqué samedi que l'armée de l'air du pays avait déjà commencé à évacuer des personnes à Baghlan et avait secouru un grand nombre de personnes bloquées dans les zones inondées et transporté 100 blessés vers les hôpitaux militaires de la région.

Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, a déclaré sur X que les inondations sont un rappel brutal de la vulnérabilité de l'Afghanistan face à la crise climatique et qu'une aide immédiate et une planification à long terme par les Talibans et les acteurs internationaux sont nécessaires.

Au moins 70 personnes sont mortes en avril à la suite de fortes pluies et d'inondations soudaines dans le pays. Environ 2 000 maisons, trois mosquées et quatre écoles ont également été endommagées.