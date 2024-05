Le Zimbabwe mise sur le ZIG pour contrer l'hyperinflation

La nouvelle monnaie zimbabwéenne, l’or du Zimbabwe, ou ZiG, pour Zimbabwe gold, est officiellement entrée en circulation.

Les billets et les pièces de monnaie de ZIG, remplaçent désormais le dollar zimbabwéen, dont la valeur s’est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante.

Takawira Madzimbanyika, se réjouit déjà à l'idée de pouvoir casser son billet de 10 ZIG : « Maintenant, je pourrais récupérer ma monnaie en pièces. Avant, quand nous achetions avec des dollars américains uniquement, on nous rendait la monnaie avec du sel ou des allumettes, on était obligé d'acheter des choses inutiles au lieu de récupérer notre monnaie.»

Le lancement de cette nouvelle monnaie a été chaotique, notamment au niveau des banques qui ont dû assurer leur transition vers le ZiG en un temps record. On ne peut pas en dire autant de leur clients qui vont devoir fournir un gros effort d’adaptation pour faire bon usage de cette nouvelle devise.

Susan Chikumene, cliente d'une banque locale, s'emmêle déjà les pinceaux : « J'ai peur que certaines personnes m'escroquent parce que je ne comprends pas la valeur du Zig. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous expliquer, je leur ai demandé à la banque et ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas », s'indigne-t-elle.

Le Zimbabwe est plombé depuis une vingtaine d’années par une profonde crise économique marquée par des pénuries d’argent et de nourriture.

Happiness Zengeni, économiste, estime que la politique du pays, qui a longtemps reposé sur l'impression d'argent par la banque centrale, devra changer pour que la confiance en cette nouvelle monnaie soit durable. « C'est vraiment au gouvernement d'être capable de s'auto-réguler et d'être assez discipliné pour rester à l'écart de la presse à imprimer (les billets) et ainsi les gens commenceront lentement et graduellement à accepter la monnaie locale et il n'y aura pas besoin d'un marché alternatif", souligne l'experte.

La valeur du ZiG repose sur des réserves comprenant 100 millions de dollars américains en cash, ainsi que 2 tonnes et demi d’or. Le ministère zimbabwéen des Finances a promis d’ajouter ses 300 millions de dollars de réserves propres afin de solidifier la devise.