Inondations au Kenya : au moins 40 morts après l'effondrement d'un barrage

Un barrage s'est effondré dans l'ouest du Kenya tôt lundi, tuant au moins 40 personnes après que les eaux aient emporté des maison sur leur passage et coupé une route principale, selon la police.

Le barrage Old Kijabe, situé dans la zone de Mai Mahiu de la région de la Grande Vallée du Rift, qui est sujette à des inondations soudaines, s'est effondré et l'eau s'est déversée en aval, a déclaré Stephen Kirui, responsable de la police, à l'Associated Press.

Les pluies incessantes au Kenya ont provoqué des inondations qui ont déjà tué près de 100 personnes et entraîné le report de l'ouverture des écoles.

Des pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis la mi-mars et le département de météorologie a mis en garde contre de nouvelles précipitations.

La région de l'Afrique de l'Est subit des inondations dues aux fortes pluies, et 155 personnes seraient mortes en Tanzanie, tandis que plus de 200 000 personnes sont touchées au Burundi, pays voisin.

Le principal aéroport du Kenya a été inondé samedi, obligeant certains vols à être détournés. Des vidéos de la piste, des terminaux et de la zone de fret inondés ont été diffusées en ligne.

Plus de 200 000 personnes ont été touchées par les inondations dans tout le pays, les maisons des zones inondables étant submergées et les gens cherchant refuge dans les écoles.

Le président William Ruto a demandé au Service national de la jeunesse de fournir un terrain pour servir de camp temporaire aux personnes touchées.