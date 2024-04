Enquête ouverte après une victoire polémique au semi-marathon de Pékin

Les organisateurs du semi-marathon de Pékin enquêtent sur les allégations selon lesquelles trois athlètes africains auraient intentionnellement permis au meilleur coureur chinois, He Jie, de remporter la course de dimanche.

Des images ont été publiées montrant les Kenyans Robert Keter et Willy Mnangat, ainsi que l'Éthiopien Dejene Hailu, semblant faire signe à la ligne d'arrivée et ralentissant avant de laisser He les dépasser. Cette décision a suscité des critiques de la part de certains utilisateurs chinois des réseaux sociaux.

Mnangat a déclaré à BBC Sport Africa que le trio agissait comme un stimulateur cardiaque. Il a expliqué qu'ils avaient été embauchés pour l'aider à battre le record chinois du semi-marathon, mais qu'il n'avait pas atteint le temps fixé.

Le porte-parole du Bureau des sports de Pékin a déclaré qu'il enquêtait sur l'incident et qu'il rendrait les conclusions publiques. Xstep, une marque de sport chinoise sponsorisant l'événement, a déclaré vérifier la situation.

Mnangat a exprimé sa confusion quant au fait que son dossard soit étiqueté avec son nom au lieu de « stimulateur cardiaque ». Il a précisé que son rôle était uniquement de donner le ton pour qu'il gagne.

Aucun commentaire n'a été fait par les autres coureurs impliqués. He Jie, médaillé d'or chinois au marathon aux Jeux asiatiques de 2023, est le détenteur du record de son pays pour le marathon complet.

World Athletics a publié une déclaration reconnaissant les images en ligne et mentionnant une enquête en cours menée par les autorités locales.

Les utilisateurs chinois des médias sociaux sur Weibo ont exprimé leur déception, un commentaire le décrivant comme le « titre le plus embarrassant de la carrière de He Jie » attirant beaucoup d'attention.

L'incident a soulevé des questions sur l'esprit sportif lors de cet événement prestigieux.