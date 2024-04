Domination marocaine des premières étapes du Marathon des Sables

La deuxième étape du 38ème Marathon des Sables a connu une fin sans précédent, après que le trio de tête, composé des coureurs marocains Mohamed El Morabiti, Rachid El Morabiti et Aziz Yacho, a franchi la ligne d'arrivée en se tenant par la main.

Les trois coureurs marocains ont bouclé la deuxième étape, qui reliait Tafraout et Jebel Etfel sur une distance de 40,8 km, dans un même temps de 3 heures, 11 minutes et 38 secondes, laissant le classement général provisoire inchangé, Mohamed El Morabti occupant la première place. avec un temps de 5 heures, 22 minutes et 47 secondes, suivi en deuxième place par son frère Al-Ahmar Rachid Al-Murabti (5 heures, 23 minutes et 14 secondes), tandis qu'Aziz Yashou occupe la troisième place avec un temps de 5. heures, 23 minutes et 16 secondes.

Au niveau féminin, la coureuse marocaine Aziza El Amrani a poursuivi sa belle performance en terminant la deuxième étape en tête avec un temps de 4 heures, 8 minutes et 12 secondes, renforçant ainsi sa position au classement général provisoire à 20 minutes et 22 secondes. de son plus proche concurrent.

Semblable à la première étape, la deuxième place est revenue dans la deuxième étape à la Marocaine Aziza Raji, qui a parcouru une distance de 40,8 km en 4 heures, 28 minutes et 34 secondes, suivie en troisième ligne par la coureuse néerlandaise Adriana Moser, qui a terminé la course avec un temps de 4 heures, 38 minutes et 56 secondes.

Une première étape dominé par les coureurs marocains

Les participants hommes et femmes de l'édition de cette année du Marathon des Sables ont entamé ce mardi, l'étape la plus longue et la plus difficile, qui s'étendra sur une distance de 85,3 km, et qui partira de la montagne d'Atfal et se terminera à le même point après avoir franchi de nombreuses difficultés et obstacles naturels ardus.

Les coureurs marocains ont dominé les premières étapes du Marathon des Sables, qui a débuté aujourd'hui dimanche dans le désert marocain. Le Marocain Mohamed Al-Murabti a remporté la première étape du légendaire marathon lors de sa 38ème séance, au cours de laquelle il a concouru aujourd'hui sur une distance de 31,1 km, qu'il a parcourue en deux heures, 11 minutes et 9 secondes.

Comme ce fut le cas lors des dernières éditions du Marathon des Sables, Mohamed El Morabity n'était pas loin derrière son frère aîné Rachid El Morabity, arrivé deuxième avec un temps de deux heures, 11 minutes et 36 secondes, à seulement 27 secondes. de la première place.

Aziz Yacho a voulu confirmer la mainmise marocaine sur les premières étapes de l'actuelle édition du Marathon des Sables, après avoir terminé troisième, à seulement deux secondes de la deuxième.

Hormis quelques difficultés, notamment des sentiers sablonneux et des ornières, cette première étape s'est déroulée relativement sans problème.

Chez les femmes, Aziza Al-Omrani a excellé à l'issue de la première étape. La coureuse marocaine a bouclé cette étape en deux heures, 45 minutes et 54 secondes, soit environ 26 minutes et 04 secondes de retard sur sa poursuivante directe, sa compatriote Aziza Raji, qui a enregistré un temps de 3 heures, 11 minutes et 58 secondes.

La Néerlandaise Adriana Moser a pris la troisième place après avoir bouclé l'étape en 3 heures, 12 minutes et 53 secondes, soit une différence de 26 minutes et 59 secondes par rapport à la première place.

Les participants à l'édition de cette année du Marathon des Sables relèvent le défi de parcourir une distance de 252 kilomètres divisée en 6 étapes. Il s'agit de la distance chronométrée la plus longue jamais présentée dans l'histoire du Marathon des Sables, au cours de laquelle près de 900 athlètes sont venus. 58 pays vont tout abandonner pour se lancer dans une aventure humaniste et sportive, cela les pousse à explorer leurs limites.