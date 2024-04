Enlèvement de Chibok : 10 Ans de souffrance, d'espoir et de résilience

Des militants, aux côtés des proches des victimes du tristement célèbre enlèvement des lycéennes de Chibok qui a suscité une indignation mondiale en 2014, se sont réunis à Lagos dimanche 14 avril pour renouveler les appels à la libération des filles restantes en captivité.

La réunion de dimanche a été organisée pour marquer le 10e anniversaire de l'enlèvement qui a touché 276 lycéennes de l'école secondaire pour filles du gouvernement de Chibok, dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria.

"Tout ce que je demande au gouvernement, c'est de trouver un moyen de travailler pour ramener nos sœurs car je sais que c'est seulement le gouvernement qui peut nous aider à ramener ces filles", a déclaré Grace Dauda, une lycéenne de Chibok secourue.

Rebecca Malu, une autre lycéenne secourue, a ajouté : "Elles doivent rester en sécurité. Elles doivent rester fortes, un jour, elles seront libérées comme nous".

Alors que certaines filles ont réussi à s'échapper par leurs propres moyens, d'autres ont été libérées au fil des ans suite à des campagnes intenses menées par des organisations de la société civile et des négociations gouvernementales. Mais cette militante des droits de l'homme, Ayo Obe, demande plus d'action de la part des autorités.

"Nous savons que nous avons commencé avec des personnes disparues au nombre de deux cent cinquante-six, c'est déjà une amélioration que nous soyons passés à 91. Mais bien sûr, 91, ce sont 91 vies dont on ignore le sort, nous apprécions le fait que tant d'entre elles se soient échappées lors de l'enlèvement lui-même. Nous apprécions le fait que le gouvernement en ait ramené beaucoup plus, mais nous disons que nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons besoin de l'interruption qui s'est produite depuis le retour massif pendant l'administration Buhari en 2016-2017. Nous nous attendions à ce que l'élan soit maintenu, que les filles restantes soient ramenées", a-t-elle déclaré.

Les enlèvements massifs d'écoliers au Nigeria ont continué presque sans relâche depuis Chibok. Environ 1 700 élèves ont été enlevés lors de raids depuis 2014 selon Amnesty International.

Un membre du mouvement Bring Back Our Girls et organisateur du 10e anniversaire à Lagos, Opeyemi Adamolekun, a déploré cette situation comme étant malheureuse.

"Malheureusement, cela est devenu politique entre 2014 et 2015, une partie de l'amplification du mouvement faisait partie de la campagne présidentielle de 2015. Et nous avons vu l'effet du premier lot de 21 qui ont été libérées avec l'aide de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse. Le deuxième lot de 82 qui ont été libérées avec l'aide de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse également. Mais malheureusement, il semble que cette énergie se soit dissipée parce que le gouvernement ne ressent pas autant de pression qu'auparavant".

Pour ce groupe de Nigérians, le gouvernement doit passer des paroles à l'action pour endiguer le flot d'enlèvements massifs d'écoliers dans le pays.

Selon la Fondation Murtala Muhammed, une organisation caritative qui milite pour les lycéennes de Chibok, environ 90 filles sont toujours en captivité tandis que des dizaines de lycéennes libérées au fil des ans vivent dans un camp de réhabilitation militaire avec des combattants de Boko Haram qu'elles ont épousés dans la forêt de Sambisa, le principal repaire de Boko Haram.