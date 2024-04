Banque Mondiale : les pays du tiers-monde accusent encore plus de retard

Les pays en développement ont accusé encore plus de retard sur les pays développés ces cinq dernières années, selon le dernier rapport de la Banque Mondiale.

Lundi l'institution a indiqué que plus de la moitié des 75 pays les pus vulnérables de la planète ont ainsi vu leur PIB par habitant progresser moins vite que celui des pays riches sur la période 2020-24.

Il ressort aussi que, pour un tiers de ces pays, le PIB par habitant est actuellement plus bas qu'il ne l'était avant la pandémie de Covid-19. Le rapport ajoute qu'au moins 25 % de leur population qui vit avec sous le seuil de pauvreté et 90 % de ce chiffre sont confrontés à la faim et à la malnutrition. Il s'agit principalement de pays d'Asie du Sud-est et d'Afrique subsaharienne.

Lundi, la Banque mondiale s'est pensée sur la situation des pays susceptibles de bénéficier de don ou de prêts occasionnels à des conditions "très favorables". Elle préconise un renforcement entre les institutions financières internationales et un soutien plus important dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L'aide aux pays en développement sera au cœur des discussions qui démarrent mardi, à l'occasion des réunions annuelles du FMI et de la BM, pour durer toute la semaine à Washington.