Togo : début de la campagne électorale pour les législatives

Le top départ de la campagne électorale pour les législatives et les régionales du 29 avril au Togo a été donné samedi.

L’Alliance nationale pour le changement, l’un des partis de l’opposition, a lancé sa campagne par une caravane à travers les rues de Lomé. L’initiative se déroule dans un climat plombé par le changement de la constitution opéré par le pouvoir. L’opposition reste vent debout contre ce changement.

‘’ Nous nous sommes là sereins, parce que nous savons qu’on va les combattre. On ne laissera pas un adepte du coup de force permanente nous imposer sa vision ‘’, déclare Jean-Pierre Fabre, président de l’ANC.

Aux Forces démocratiques républicaines FDR, un autre parti de l’opposition, la question du changement de constitution est aussi un enjeu majeur de ces élections.

‘’Nous voulons faire un vote sanction. Pour que quoi qu'ils fassent, dans les urnes, nous allons les battre pour dire que la force est au peuple’’, rassure Emmanuel Alatodé , FDR.

Pendant ce temps, les partisans du parti au pouvoir, UNIR ont également investi les rues, à la conquête de l’électorat.

Après avoir sillonné plusieurs artères de la capitale togolaise, ils ont tous convergé vers un point de chute pour écouter leurs responsables.

‘’ L’enjeu est simple. Confirmer la confiance et le soutien du peuple togolais dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, dire aux Togolais, nous serons à leur écoute et nous allons agir pour améliorer et accélérer tout ce que nous avons fait jusqu’à présent.’’, a déclaré Gilbert Bawara, ministre et membre du parti au pouvoir.