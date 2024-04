Togo : l'opposition contre la nouvelle constitution

La tension persiste au Togo, où l'opposition et la société s'opposent fermement à l'adoption d'une nouvelle Constitution.

Des échanges animés entre des chefs traditionnels de Lomé et des députés, marquent le début d'une tournée de discussions à travers tout le pays, visant à expliquer un changement constitutionnel au Togo.

Les députés ont adopté le 27 mars une nouvelle Constitution avec un régime parlementaire en lieu et place d’un régime semi-présidentiel. Et selon eux, il est important de l’expliquer aux têtes couronnées.

''Ça a été l'occasion pour nous d’expliquer, de donner des avantages et des inconvénients de l’un et l’autre régime. Nous avons relevé l’avantage d'un régime parlementaire. Vu que le pouvoir ne sera plus concentré au niveau du président de la République.'', a déclaré Mémounatou Ibrahima, vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Togbui Mawuto Frédéric Dzidzolé Dotu , président du conseil des chefs traditionnels du Golfe, abonde dans le même sens. '' Nous espérons que c’est une très bonne chose que nous pouvons expérimenter. L’Assemblée nationale doit tout faire pour que cette révision ne porte pas préjudice à ce climat de paix que nous vivons depuis un certain temps dans notre pays.''.

Mais le pays connait une tension consécutive à la révision constitutionnelle. L’opposition et la société civile togolaise sont vent débout et rejettent toute idée de changement de Constitution

''Nous n’accepterons ni aujourd’hui, ni demain. On se battra, parce que finalement, on ne peut pas s’amuser avec le destin d’un pays. On ne peut pas s’amuser comme ça. Le pays est déjà à genoux, le pays est mal gouverner'', explique Dodji Apevon, président des FDR.

Afin de joindre l’acte à la parole, des partis politiques de l’opposition et la société civile du Togo appellent à trois jours de manifestations protestation contre la révision constitutionnelle.