Le satiriste égyptien, Bassem Youssef en tournée en Europe.

Le satiriste égyptien, Bassem Youssef affronte l’Europe.

Ce chirurgien devenu comédien commence une tournée européenne de 16 dates. Du 6 avril à Londres au 5 mai à Paris.

Le spectacle est intitulé "The Middle Beast" tour - et uniquement en anglais, la deuxième langue de Youssef. Il espère se faire comprendre par tous les publics à travers l’Europe, certains membres regardant peut-être l’émission dans ce qui pourrait être leur troisième langue.

« Eh bien, tout d’abord, c’est amusant, mais accablant, et difficile parce que, mon stand-up comedy est en anglais. Donc, à Londres, ce n’est pas un problème. Mais quand vous allez dans le reste de l’Europe, la plupart des gens qui viennent à votre spectacle, ce sont soit des immigrants, des immigrants arabes, dont l’anglais est la troisième langue après, par exemple, le suédois, allemand et en arabe, ou ils sont d’origine suédoise ou allemande et que l’anglais est leur deuxième langue. Donc, c’est intéressant parce que c’est un peu une étape de plus. En Amérique on fait soit pour les Américains où l’anglais est votre première langue, soit pour les immigrants. Ici, je vais descendre aux deuxièmes et troisièmes niveaux. Donc, c’est intéressant, trouver les références, la symbiose, l’humour ». Explique Bassem Youssef.

Dans ces spectacles, Youssef dépeint son "histoire d'origine". À 50 ans, il a connu une trajectoire inhabituelle vers le podium.

"Donc, je tourne avec ce spectacle depuis quelques années maintenant. C’est mon histoire personnelle. Mon histoire de chirurgien cardiaque, de comédien, puis d’aller aux États-Unis dans le climat politique le plus intéressant. Obtenir ma citoyenneté américaine, c’est comme devoir s'adapter aux réalités du monde - et trouver l’humour dans tout cela. », ajoute le satiriste.

"J’ai fait quelques vidéos après le Printemps arabe en satirant les médias gérés par l’État, puis c’est devenu viral, puis soudainement, j’ai offert ma propre émission de télévision, et tout a commencé à partir de là", a-t-il rappelé.

Son emploi précédent était celui de chirurgien cardiaque, ce qui était une juxtaposition intéressante.

« À un moment donné, je faisais les deux, ce qui était drôle parce que j’ai commencé à devenir célèbre et que j’allais à l’hôpital et que les gens me reconnaissaient, et je ne pense pas qu’ils me prenaient au sérieux parce que, genre, ils veulent que tu ris et ensuite je viens ici pour leur parler de leur opération cardiaque", sourit-il.

Youssef a plus de 11 millions d’abonnés sur X (anciennement Twitter) et plus de 7 millions sur Instagram, mais ne se considère pas comme un "créateur de contenu." Il divertit ses fans avec des messages de ses émissions ou des clips d’interview.

"Je ne suis pas un créateur de contenu. Donc, ce que je fais, c’est soit promouvoir mes émissions, soit poster des extraits de mes interviews - parce que l’attention des gens est beaucoup plus limitée aujourd'hui. Donc, quand je fais une interview qui fait genre une heure et demie, les gens n’ont pas le temps pour cela. Donc, je coupe les parties importantes et j'en fais des vidéos plus petites, et je pense que - cela peut transmettre le message d’une manière beaucoup plus efficace. », explique Bassem.