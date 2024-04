USA : la diaspora haïtienne s'inquiète de la violence des gangs

Des résidents de Floride suivant avec inquiétude les troubles en Haïti expriment leur préoccupation pour leurs proches et amis dans la nation insulaire des Caraïbes, affirmant qu'ils sont pratiquement retenus prisonniers chez eux en raison de la violence persistante.

Cosy Joseph, de Boynton Beach, dirige la Fondation Gaskov Clerge, qui œuvre depuis plus de deux décennies pour fournir des soins de santé, une éducation et des opportunités sportives en Haïti et aux États-Unis.

"Je n'ai jamais vu Haïti comme ça", a déclaré Joseph la semaine dernière en observant les événements se dérouler de loin. "Je n'ai jamais vu autant de dévastation... Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante et désespérée."

Des gangs armés ont lancé une série d'attaques il y a environ un mois en Haïti, ciblant des prisons, des postes de police et l'aéroport international du pays. Ils ont également pris pour cible des quartiers huppés et d'autres districts dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Des dizaines de personnes ont été tuées, et des milliers ont été laissés sans-abri au milieu de cette violence, qui a maintenant suscité des craintes de famine croissante.

"J'ai de la famille à Port-au-Prince qui sont essentiellement des prisonniers chez eux", a déclaré Joseph. "Ils ne peuvent pas vraiment sortir car ils ne se sentent pas en sécurité. Je veux dire, qui voudrait être dans cette situation ? C'est déchirant pour tout le monde, et je pense que presque chaque Haïtien, que vous viviez en dehors d'Haïti ou en Haïti, est impacté par cela."

Le département d'État américain et le Département de la gestion des urgences de la Floride ont affrété des vols d'évacuation pour rapatrier en toute sécurité les citoyens américains hors d'Haïti. Plus de 200 personnes ont été ramenées en Floride depuis le début des violences.