Nigeria : retrouvailles entre parents et 137 élèves enlevés à Kaduna

Les parents de plus de 130 écoliers nigérians qui ont été sauvés après plus de deux semaines de captivité ont déclaré qu'ils les avaient vus mercredi et qu'ils n'avaient pu retenir leurs larmes de joie lors de ces retrouvailles tant attendues.

La rencontre, trois jours après la libération des enfants, a eu lieu dans un établissement public de la ville de Kaduna, où les enfants séjournent tout en recevant un soutien médical, ont indiqué les parents et un enseignant à l'Associated Press.

Les parents ont déclaré avoir pleuré et dansé en serrant leurs enfants dans leurs bras pour la première fois depuis le 7 mars, date à laquelle des tireurs à moto les ont enlevés de leur école dans la ville isolée de Kuriga, dans le nord-ouest de l'État de Kaduna, et les ont forcés à marcher jusqu'aux forêts voisines au milieu des tirs d'armes à feu.

"Je suis très heureux et rempli de joie", a déclaré Shittu Abdullahi, dont la fille de 14 ans faisait partie des enfants enlevés, à l'issue de la réunion.

On ne sait pas encore quand les enfants - qui ont entre 10 et 15 ans - seront autorisés à rentrer chez eux. Les autorités locales n'ont pas répondu aux questions de l'AP sur cette affaire. Les parents ont déclaré que le gouvernement avait promis de le faire cette semaine.

Un membre du personnel qui avait été emmené avec les 137 élèves est mort en captivité, ont indiqué des responsables militaires.

Ibrahim Mikalu a déclaré avoir fondu en larmes en embrassant sa fille de 13 ans et a ajouté que le reste de la famille était impatient de la voir rentrer chez elle.

Libérés dimanche par l'armée nigériane dans une forêt située à environ 200 km au nord, dans l'État voisin de Zamfara, les écoliers ont reçu un soutien médical de la part de l'armée et du gouvernement.

Leur enlèvement est l'un des nombreux enlèvements massifs d'écoliers qui ont secoué ce pays d'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Les autorités ont déclaré qu'aucune rançon n'avait été versée pour la libération des enfants de Kuriga, mais elles n'ont fourni aucun détail sur le sauvetage et n'ont pas indiqué si des ravisseurs présumés avaient été arrêtés.

Aucun groupe n'a revendiqué leur enlèvement, que les habitants et les autorités ont imputé à des groupes de bandits connus pour leurs massacres et leurs enlèvements contre rançon dans le nord du pays, ravagé par les conflits.

Les arrestations sont rares car la plupart des victimes ne sont libérées qu'après le versement d'une rançon par leur famille ou dans le cadre d'accords qui impliquent parfois la libération de membres de gangs. Le gouvernement n'admet toutefois pas l'existence de tels accords.

Au moins 1 400 élèves ont été enlevés dans des écoles nigérianes depuis que l'enlèvement, en 2014, de 276 écolières par des militants de Boko Haram dans le village de Chibok, dans l'État de Borno, a choqué le monde entier. Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays, ravagées par les conflits, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible les villageois et les voyageurs pour obtenir une rançon.