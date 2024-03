Afrique du Sud : des lions sauvés d'Ukraine relâchés dans une réserve

Des lions sauvés d’un zoo en Ukraine ont été relâchés dans un sanctuaire pour grands félins de Born Free en Afrique du Sud.

Les lions de trois ans, Tsar et Jamil, ont été sauvés peu après le début de la guerre en 2022.

Nés en captivité, ils attendent de rejoindre la réserve privée de Shamwari.

"Les lions se portent bien. Je viens de vérifier qu'ils se reposent dans leur cage. Dans quelques minutes, ils iront à Born Free. Il s'agit des trois lions du sud de Born Free et nous les relâcherons dans leur nouvel enclos.", a déclaré Glen Vena, responsable des soins aux animaux, Born Free South Africa.

Les lions ont été confiés à un centre de sauvetage de la faune sauvage à Kiev avant que des plans ne soient mis en œuvre pour que les frères soient accueillis en Afrique du Sud.

Après ce qu’ils ont vécu, les deux lions sont impatients d’explorer leur nouvel enclos.

"Tsar et Jamil ont connu un début de vie des plus tragiques. Ils n'ont que trois ans. Ils viennent d'avoir trois ans en janvier, et ils sont passés par tous les états. Ils ont eu des os cassés et ont été nourris avec un régime alimentaire totalement inapproprié pour les lions. Nous allons devoir renforcer leur système immunitaire. Nous allons devoir développer leur masse musculaire pour qu'ils deviennent des lions forts et en bonne santé, capables de vivre leur vie dans la brousse africaine, comme ils auraient dû le faire depuis le début.", a expliqué Catherine Gilson, Born Free Manager à la Shamwari Private Game Reserve.

Maltraités ces lions ont ensuite été abandonnés à cause des conditions de vie et la guerre dans leur pays.

"Nous voulons d'abord qu'ils boivent de l'eau, puis qu'ils soient nourris un peu plus tard. Une fois qu'ils ont bu de l'eau, nous savons que tout va bien, mais nous les surveillerons de près pour nous assurer qu'ils vont bien." a indiqué Johan Joubert, responsable de la faune sauvage, Shamwari Private Game Reserve :.

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, des centaines d’animaux notamment ceux des zoos ont été retrouvés morts. Des associations ukrainiennes comme UAnimals réparent et sauvent les animaux abandonnés sur les zones de combat.