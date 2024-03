Guerre Israël-Hamas : l'Egypte et les Pays-Bas appellent à aider Gaza

La ministre néerlandaise des Affaires étrangères, Hanke Bruins Slot, a rencontré son homologue égyptien, Sameh Shoukry, lundi au Caire, en Egypte, pour des entretiens axés sur la guerre entre Israël et le Hamas et la situation humanitaire dans Gaza, territoire assiégé.

Lors d’une conférence de presse qui a suivi la réunion, Bruins Slot a exprimé son espoir que les négociations actuelles conduiraient à un cessez-le-feu.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a exhorté Israël à augmenter le montant de l’aide humanitaire entrant à Gaza.

« Nous appelons fermement Israël à assurer une augmentation immédiate de l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza et sa dispersion en toute sécurité, afin que la distribution de l’aide puisse avoir lieu en toute sécurité et sans entrave », a-t-elle déclaré.

"En même temps, il est nécessaire que les otages soient libérés", a-t-elle ajouté.

Shoukry a déclaré que les négociations n’avaient pas atteint un point qui conduirait à un cessez-le-feu.

« Les négociations sont délicates, je ne peux pas dire qu’il y a de l’optimisme ou du pessimisme, mais nous n’avons pas encore atteint un point à partir duquel nous pouvons parvenir à un cessez-le-feu. » A-t-il dit.

"Mais il est important que chacun comprenne l’importance d’y parvenir et d’assumer la responsabilité des décisions à prendre à cet égard", a-t-il ajouté.

Les États-Unis, le Qatar et l’Egypte tentent depuis des semaines de négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et de convaincre le groupe militant palestinien de libérer certains des nombreux otages qu’il détient toujours depuis l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre.