Le cancer colorectal en hausse chez les moins de 50 ans

Les médecins s'inquiètent de la hausse alarmante du nombre de cas de cancers du colon chez les patients de moins de 50 ans.

Bien que le cancer colorectal soit plus fréquent chez les personnes agées, il touche désormais de plus en plus de jeunes adultes, comme l'explique Ning Jin, oncologue et chercheuse à l'Université de l'Ohio : "Des études récentes montrent que le cancer du colon précoce augmente de 2 % par an. On parle de cancer colorectal précoce lorsque l'âge au moment du diagnostic est inférieur à 50 ans."

Le cancer du colon touche chaque année plus de 47 000 personnes et cause le decès de 17 000 personnes.

Selon Ning Jin, " un mode de vie plus sain, une activité physique et un régime alimentaire riche en fibres, pauvre en viande rouge et en graisses animales", réduiraient les risques de développer cette maladie."

Cependant les modes de vie ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte, les chercheurs estiment que des facteurs génétiques héréditaires peuvent également influer sur le risque global.