Tunisie : 9 migrants morts dans un naufrage, 45 secourus

Les garde-côtes tunisiens ont récupéré les corps de neuf personnes décédées après le naufrage de leur embarcation jeudi, marquant le dernier désastre en date pour les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.

Les garde-côtes ont également récupéré 45 personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation après qu'elle a commencé à se remplir d'eau à six kilomètres de la côte de Zarzis, un point de départ courant près de la frontière tunisienne avec la Libye.

Le porte-parole des garde-côtes, Houssameddine Jbabli, a déclaré que le bateau, qui transportait des passagers non tunisiens, avait probablement embarqué en Libye et que les survivants avaient été transportés dans un hôpital local en Tunisie.

Plusieurs semaines auparavant, un grand bateau transportant environ 54 Tunisiens tentant probablement d'émigrer vers l'Europe a disparu en mer, ce qui a suscité des protestations de la part de parents de la ville d'El Hancha. Les parents ont exigé des informations et une réponse gouvernementale au nombre croissant de jeunes Tunisiens qui disparaissent en tentant de traverser la Méditerranée.

Les groupes de défense des droits des migrants, tels que le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ont critiqué le gouvernement et déclaré qu'il n'avait pas fait assez pour sauver les vies de ceux qui se trouvaient en mer.

Romdhane Ben Amor, représentant du FTDES, a déclaré que les autorités se sont plutôt efforcées d'empêcher les migrants d'atteindre l'Italie - une question géopolitique plus large qui a longtemps crispé les relations entre l'Afrique du Nord et l'Europe.

L'organisation de M. Ben Amour a rapporté cette semaine qu'un nombre record de 1 313 migrants étaient morts en mer au large des côtes tunisiennes en 2023, soulignant le statut du pays en tant que principal point de départ pour les migrants cherchant à traverser la mer pour atteindre l'Europe.

En 2021, un plus grand nombre de migrants sont entrés en Europe depuis la Tunisie que depuis la Libye, le Maroc ou la Turquie. Sur la base de données compilées par l'Europe, la Tunisie et les agences des Nations Unies, le FTDES a indiqué que plus de 80 000 migrants avaient été interceptés en mer en 2023 - un chiffre plus de deux fois supérieur à celui de l'année précédente.

Ce chiffre comprend un nombre croissant de Tunisiens et d'Africains subsahariens, notamment de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Soudan, selon les chiffres de l'ONU.