Pirates somaliens : la marine indienne sauve un second bateau en 2 jours

Les forces navales indiennes ont secouru un navire de pêche battant pavillon iranien détourné par des pirates somaliens et libéré son équipage pakistanais de 19 membres au large de la côte est de la Somalie, a indiqué mardi un communiqué de la marine.

Cette opération de sauvetage, la troisième de la semaine impliquant des pirates somaliens, intervient un jour après que les forces indiennes ont libéré des pirates somaliens un autre navire de pêche iranien, l'Iman, et ses 17 membres d'équipage, dans les mêmes eaux. Samedi, les forces de défense et les garde-côtes des Seychelles ont secouru six pêcheurs sri-lankais dont le navire avait été détourné par des pirates somaliens.

La dernière opération de la marine indienne a permis de sauver le navire iranien Al Naeemi des mains des pirates lundi en fin de journée. Le navire a intercepté le bateau et a forcé les pirates à relâcher l'équipage et le bateau, que 11 pirates somaliens avaient abordé, selon le communiqué.

La marine n'a pas immédiatement indiqué ce qu'il était advenu des pirates responsables du détournement. Elle a toutefois publié des images montrant 10 pirates les mains liées derrière eux et des troupes navales indiennes armées qui les gardent. Une autre image montre des pirates armés à bord du navire.

Les actes de piraterie ont eu lieu dans les eaux internationales, à environ 850 milles nautiques (1 570 km) à l'ouest de la ville côtière indienne de Kochi.

Alors que le transport maritime mondial est perturbé depuis novembre par les attaques des rebelles houthis basés au Yémen en mer Rouge, la marine indienne a renforcé son déploiement en envoyant trois destroyers à missiles guidés et des avions de reconnaissance dans le vaste océan Indien.

Ils ont effectué plusieurs missions de lutte contre la piraterie et aidé au moins quatre navires marchands attaqués en haute mer dans le cadre de la guerre d'Israël contre le Hamas.