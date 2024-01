Italie : le Camerounais Afran expose ses sculptures en denim

Une collection de sculptures en denim, nouvelle exposition de l'artiste Afran dans le cadre du salon de la mode Pitti Immagine Uomo.

Afran, Francis Nathan Abiamba, est un artiste camerounais basé à Lecco, en Italie, qui crée des bustes en denim.

''J'apporte ici, dans ce musée, de l'artisanat d'art fait avec du denim, dans un lieu qui est plein d'histoires et d'art classique. C'est très suggestif pour moi, et c'est un rêve de comparer ces œuvres, le fruit du temps présent, le fruit de la contemporanéité, de la culture pop, et de les comparer avec une histoire infinie.", explique l'artiste.

Et qui a une histoire personnelle énorme. C'est pourquoi le fait de comparer l'histoire personnelle de ce matériau avec un lieu aussi historique est un miracle en soi.’’

L'exposition présente diverses pièces qui rappellent l'art classique, comme les bustes de David, de Dante et l'hommage au Napoléon de Canova.

"L'œuvre qui se trouve derrière moi est un empereur. Le simple fait de créer une figure aussi importante, un empereur, le pouvoir, la force, est un message de résilience, de positivité. C'est un message de résilience, de positivité. Parce qu'il est fait d'un matériau vraiment humble. Nous savons tous comment est né le jean. Il vient du lieu de travail, et plus tard, avec la modernité, il a atteint les podiums les plus brillants.'', raconte Afran.

"Vestis", est une exposition dans laquelle la mode et la sculpture se confondent. L'artiste camerounais a conquis les organisateurs de l'initiative.

"J'ai décidé d'inclure les œuvres d'Afran pour une évolution stylistique naturelle du passé. Maintenant nous savons que l'art contemporain est quelque chose qui traite de l'intellect, de la philosophie, de l'âme humaine la plus profonde, mais en même temps il est correct, surtout dans ces lieux, de donner à l'art contemporain l'opportunité d'expliquer comment il réussit à rendre les canons esthétiques du passé, toujours actuels", affirme Matteo Chincarini, commissaire de l'exposition.

''Vestis'' sera hébergé au Museo de' Medici à Florence jusqu'au 15 février de cette année.