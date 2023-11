Afrique du Sud : au moins 11 morts dans un accident dans une mine de platine

Onze personnes sont mortes lundi accidentellement dans une mine de platine sud-africaine, lorsque l'ascenseur est retombé alors qu'il remontait des travailleurs à la fin de leur journée, a-t-on appris mardi auprès de la société propriétaire de la mine, Impala Platinum.

"86 employés se tenaient debout dans cet ascenseur, 11 ont perdu la vie, tous les autres ont été transférés vers des hôpitaux", a précisé à l'AFP un porte-parole de la société, précisant que certains d'entre eux étaient grièvement blessés.

Dans ce puits profond de mille mètres, à quelque 150 km au nord-ouest de Johannesburg, l'ascenseur est allé chercher des mineurs tout en bas et s'est arrêté plusieurs fois en remontant pour "collecter les mineurs à la fin de leur vacation", peu avant 17 h lundi (15 h GMT), a expliqué à l'AFP Johan Theron, porte-parole de la société minière.

Au troisième arrêt, "il s'est soudainement mis à redescendre", a-t-il ajouté, expliquant que le système était automatisé.

Un opérateur a "tenté d'appliquer les protocoles d'urgence" mais l'ascenseur a continué à descendre et ne s'est arrêté que tout en bas, quand le contrepoids est remonté à la surface puis "s'est retrouvé coincé par des crics", provoquant "un arrêt brutal".

"Certains sont morts, d'autres ont été grièvement blessés, d'autres s'en sont sortis avec des égratignures", a détaillé le porte-parole, précisant que parmi les blessés beaucoup avaient des fractures au niveau des chevilles et des jambes.

L'opération de secours est terminée, a précisé Impala Platinum, qui se dit "effondré" par cet accident meurtrier, précisant que toutes les opérations dans la mine sont suspendues mardi. Une enquête a été ouverte.

"Nos cœurs sont lourds en raison des vies perdues et pour les personnes touchées par cet accident dévastateur", a déclaré Nico Muller, PDG d'Impala Platinum (Implats), dans un communiqué.

"Nous sommes profondément choqués et attristés par la perte de nos collègues et nous sommes en train de nous assurer que tous les proches ont été contactés".

L'Afrique du Sud, très riche en minerais, est le premier producteur mondial de platine.

Les accidents mortels impliquant des mineurs sont fréquents dans le pays, qui possède les mines les plus profondes du monde et est un exportateur majeur d'or, de diamants, de charbon et d'autres matières premières.

La région de Johannesburg, qui compte encore de nombreuses mines d'or ou de platine en activité, est parsemée de terrils, de puits et de tranchées profondes laissés par des générations de mineurs,