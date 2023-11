Soudan du Sud : un festival multiculturel pour la paix

Un rassemblement multiculturel à Yambio, au Soudan du Sud, a réuni plusieurs centaines de membres des communautés locales, dont des représentants de neuf groupes ethniques résidant dans la région.

Mama Hellen Mading, habitante de Yambio, souhaite que la paix s'installe durablement dans sa région : "Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est nous qui en souffrons les mères et les enfants. Nous avons vraiment besoin de paix. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un bon environnement afin qu'ils puissent recevoir une éducation et prendre notre relève en tant que futurs dirigeants." a-t-elle déclaré.

Ce Festival, soutenu par la Mission des Nations Unies au soudan du sud (UNMISS), a offert aux participants un spectacle de chants, de danses et un concert d’instruments de musique variés. Le but étant de valoriser les traditions des différentes communautés ethniques de Yambio, capitale de l'État d'Equatoria occidental.

L'UNMISS, et le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, souhaitent démontrer que la culture apporte la paix et l'unité.

Emmanuel Dukundane, officier des affaires civiles de la mission de maintien de la paix, est convaincu de l’importance de ce type d’évènement, il a affirmé vouloir " promouvoir la cohésion sociale et oublier les épreuves du passé."

Dans la région de l'Équatoria , au Soudan du Sud, l'intensification de la violence au cours de ces derniers mois a chassé des milliers de personnes de leur foyer, dispersant les familles et les communautés.