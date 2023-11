Présidentielle à Madagascar : forte abstention, l'opposition satisfaite

Environ 60 % des électeurs malgaches ne se sont pas rendus aux urnes jeudi pour le premier tour de la présidentielle, pour lequel la participation était un élément clé, après un appel au boycott de l'opposition.

Onze millions d'électeurs devaient choisir entre Andry Rajoelina et douze autres candidats officiels. Le taux de participation au scrutin, dont les résultats préliminaires doivent être annoncés le 24 novembre, est d'environ 39%, selon une estimation officielle de la commission électorale (Ceni) dont l'impartialité est mise en doute par l'opposition.

"Ainsi, dans les 250 bureaux de vote, il y a 131 521 personnes inscrites et 51 422 personnes ont voté, ce qui représente un taux de participation de 39 %" a révéléSoava Andriamarotafika, le rapporteur général de la CENI.

Le collectif de dix candidats, s'est félicité de ce fort taux d'abstention et avait annoncé plus tôt dans la soirée une participation au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar, aux alentours de 20 %, selon des chiffres qui leur ont été transmis par les observateurs internationaux.

"Nous, le collectif des candidats, réitérons aujourd’hui que les élections n’ont pas répondu aux normes démocratiques requises, comme le prouvent les résultats provisoires de participation donnés par les observateurs, qui sont les plus bas de l’histoire électorale de Madagascar prouve que le peuple malgache a montré sa maturité politique en restant chez lui et en répondant à l’appel du collectif et de toutes les forces vitales de la nation de ne pas endosser une élection qui a été [...] " a déclaré à la fermeture des bureaux de vote Hajo Andrianainarivelo devant la presse, au nom des dix opposants.

Et sans surprise le président sortant, Andry Rajoelina, qui a mené une campagne électorale quasiment tout seul, est en tête avec un score de plus de 70 % des suffrages exprimés, dans les bureaux de vote ou le décompte a eu lieu ayant déjà fait parvenir leurs procès-verbaux auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).