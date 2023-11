Deux mois après le séisme, les marocains sinistrés se préparent à affronter l'hiver

Il y a deux mois, un séisme de magnitude 6,8 ravageait le Maroc et ses provinces des montagnes de l'Atlas, à 70 km au sud de Marrakech. Près de 3.000 personnes ont perdu la vie, plus de 5.600 ont été blessées et des villages entiers ont été réduits en miettes.

Le gouvernement marocain avait annoncé lancer ce mardi 7 novembre "l’opération de distribution de la première tranche de l’aide financière, destinée à la reconstruction des logements".

Des familles sinistrées par le séisme n’ont jamais été relogées jusque là et vivent toujours dans des tentes. Environ 60.000 maisons ont été totalement détruites. Les autorités ont mis en place des hôpitaux de campagne et des écoles temporaires.

Mais les délais pour reconstruire les habitations s’annoncent très long.

Les Marocains touchés par le séisme comme les humanitaires craignent fortement l'hiver qui approche à grands pas. Installés dans en montagnes, entre 1.500 et 2.000 mètres d'altitude, ces habitants vont bientôt devoir affronter des températures glaciales.

Le roi Mohammed VI avait approuvé en septembre un plan de 11 milliards d'euros sur cinq ans, afin de subvenir aux besoins des 4 millions d’habitants, dans les villes de Marrakech, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal et Ouarzazate.