Maroc : un tournoi pour footballers de petite taille

L'équipe marocaine de footballeurs nains a poursuivi vendredi ses préparatifs en vue de la première édition de la compétition internationale de football réservé aux personnes de petite taille, qui se tiendra en Argentine à partir du 6 novembre.

Le Maroc a battu l'Irak en mai dernier pour assurer sa participation à la compétition et affrontera la Bolivie lors de son match d'ouverture le 7 novembre.

Nizar Benkettaba, capitaine de l'équipe de football des nains du Maroc, raconte :

"Au début, en tant que nains, nous étions confrontés à de nombreux problèmes. Nous jouions au football avec des personnes de grande taille dans les quartiers et nous n'étions pas capables de jouer seuls dans notre catégorie. (...) C'est moi qui en ai eu l'idée, et je ne m'attendais pas non plus à jouer au football avec des nains, et encore moins à participer un jour à la Coupe du monde; la Copa América et entraîner la sélection nationale".

Déconstruire les stéréotypes

La Copa América, va être l’occasion pour ces joueurs, de faire passer un message de tolérance et surtout de déconstruire les stéréotypes attribués aux nains.

Pour Oussama Sghir, qui joue dans l'équipe, le combat contre les idées reçues s’ajoute à celui de la compétition : "L'une des choses les plus importantes que nous ayons accomplies est de changer le regard que la société portait sur nous avant la création de l'équipe de football.",_a-t-il déclaré.

Cette association sportive est la première au Maroc qui se préoccupe de l'intégration de ce groupe dans les compétitions internationales. 300 joueurs nains évoluent sous la bannière de cette association, créée en juillet 2018.